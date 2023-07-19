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Известия.ru

Посол РФ уличил США в утилизации старого оружия путем поставок ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 18 июля заявил, что отказ США восполнять запасы кассетных боеприпасов после поставок Украине показывает, что таким образом происходит утилизация старого оружия.

«Обратили внимание на высказывания представителей (американской. — Ред.) администрации о том, что Соединенные Штаты не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в «могильник», где просто невозможно будет жить», — сказал он.

Также Антонов указал, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена касательно террористической атаки на Крымский мост. По словам посла, Вашингтон не раз оправдывал террористические акты Киева в отношении российских граждан и объектов, а также делал вид, будто не замечает убийств журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, «зверских обстрелов ВСУ спальных районов Донецка и других российских городов». Аналогичным способом США дистанцировались от прошлогодней диверсии на Крымском мосту.

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам», — констатировал глава российской дипмиссии.

Ранее, 11 июля, бывшая советница и бывший аналитик при министерстве обороны США Карен Квятовски заявила, что Пентагон хочет избавиться от старых запасов оружия, поэтому принял решение о поставках кассетных боеприпасов Киеву.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. 13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и способствуют эскалации конфликта.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать будет Минобороны России.

Еще 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.


Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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