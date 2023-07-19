Турция сможет достичь хороших отношений с Западом лишь при одном условии

Согласившись на членство Швеции в НАТО, Турция пытается открыть новую главу в отношениях с США, пишет Al-Ain. Однако Анкаре нужно понимать: успешного турецко-американского взаимодействия не будет, пока Вашингтон не урегулирует свои споры с Москвой, считает автор.

Доктор Самир Салеха

Турецкое руководство вынуждено признать, насколько в серьезной ситуации оказалось. Оно осознает, что заплатит высокую цену в случае расширения конфликта на Украине. Последствия конфликта угрожают региональному равновесию, в создание которого Турция для защиты собственной безопасности и интересов внесла вклад несколько десятилетий назад.

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На протяжении всей истории турки и русские провели между собой 14 войн, в которых были победители и проигравшие. Османская империя накануне распада координировала свои действия с Россией в Первой мировой войне, чтобы противостоять Европе.

Турция вернулась на международную арену и сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны. В начале пятидесятых годов она выбрала прозападный политический курс и одновременно с этим соблюдала свои договоренности и соглашения с Россией.

Анкара не вступала в прямую схватку с российским соседом, а пыталась достичь взаимопонимания и примирения с ним на тех фронтах, где интересы и расчеты пересекались. По этой причине она не полностью встала на сторону Запада в украинском вопросе. Турция оставила двери для диалога и взаимопонимания с Россией открытыми, несмотря на гнев многих союзников и партнеров во главе с Соединенными Штатами.

После 2016 года отношения Анкары и Вашингтона обострились из-за его неудавшейся попытки совершить государственный переворот в Турции, развития сирийской проблемы в результате турецко-российского сближения и турецко-американского расхождения на восточном берегу Евфрата. Помимо этого, свою роль сыграла сделка по поставкам российских ракет С-400, в результате которой было остановлено производство истребителей F-35 в Турции и заморожена сделка по поставке Анкаре американских F-16.

Этого было достаточно для того, чтобы Анкара выбрала новый подход, который совершенно не устраивал американскую администрацию в отношении конфликта на Украине и растущей открытости по отношению к России. Интересы Анкары и Вашингтона вновь встретились после многих лет антагонизма и расхождений.

Вопросов экспансии НАТО и услуг, предоставляемых Турцией Западу в сфере активизации соглашения о проливах против российских военных кораблей, соглашений об экспорте украинского зерна и ее роли в обмене пленными между Киевом и Москвой было достаточно, чтобы подтолкнуть Эрдогана к размахиванию документом под названием "Новая страница в турецко-американских отношениях".

Но Эрдоган, который хочет обменять членство Швеции в НАТО на членство Турции в Европейском союзе, хорошо знает, что это сложное для реализации уравнение по многим причинам. В том числе из-за присутствия Америки в НАТО и ее отсутствия в составе ЕС, где она не играет никакой роли.

Действительно, Эрдоган лучше многих знает, что всякий раз, когда Вашингтон пытается выступать посредником – и при этом все равно ничего не делает – между Анкарой и Европой, последствия для Турции негативны. Так почему же он совершает проигрышный маневр такого рода?

Турция не будет злить своего друга Путина после всех достигнутых договоренностей, политических и торговых отношений и рисковать передачей части руководства "Азова"* Зеленскому без ведома и согласия Москвы.

Она не пойдет дальше потери своей роли в зерновой сделке и попыток продлить ее или размахивания планами координации военного производства с Киевом, зная, что то, что предлагает Путин, не менее ценно и важно. Эрдоган не пожертвует имеющимися у него преимуществами в своем движении по линии Россия – Запад до того, пока не получит более сильные козыри. Что пытается сделать Эрдоган? Где и как он этого добьется?

Анкара стремится сдвинуть с мертвой точки проблемы в своих отношениях с Западом. Но она хочет сделать это, сделав стратегический прорыв регионального и международного характера, и ее единственный шанс – попытаться положить конец конфликту на Украине.

После победы на недавних выборах, которые дали Эрдогану более широкие возможности для маневрирования с региональными игроками, он хочет добиться политических достижений международного характера и утешительных призов от Америки и Европы, поддерживающих его новую инициативу по конфликту на Украине, которая укрепит региональные позиции и роль Турции.

Байден поблагодарил своего турецкого коллегу за мужество и дипломатию в вопросе по Швеции. Эрдоган ответил, что приложит усилия для решения региональных проблем, которые беспокоят его страну. Возможно, он имеет в виду регион к востоку от Евфрата, Эгейское море, Кипр и американскую политику, которая вызывает недовольство Анкары. Но президент Турции может говорить также о Крыме, Балканах и Кавказе, которые для нее не менее важны и ценны, чем другие регионы.

Анкара желает американских и европейских уступок в вопросе украинского кризиса и хочет, чтобы Россия приняла новую договоренность и обсудила этот вопрос — возможно, с Зеленским, который предварительно одобрил действия Турции.

Эрдоган воспользуется возможностью истощения в конфликте как России, так и Украины, чтобы выдвинуть новую инициативу, направленную на диалог, примирение и мир в Крыму. Он хочет, чтобы влиятельные игроки в регионе снова его поддержали. Анкара не стала бы так злить Москву без ее согласия. Также Анкара не стала бы принимать президента Украины Зеленского и делать ему какие-то подарки, если бы не была готова к альтернативе.

Эрдоган знает, что он мог бы разозлить и Вашингтон, и Москву, если бы не их осведомленность и поддержка.

Турецкие СМИ, близкие к правящей партии, утверждают, что на саммите в Литве Анкара получила то, что хотела. В свою очередь, западные лидеры благодарят Турцию за шаг, открывший путь к членству Швеции в НАТО. Слова же, прозвучавшие из уст российских лидеров, отражают масштаб гнева и эмоций по поводу недавних действий Турции, которые можно описать как удар ножом в спину.

Так почему же Эрдоган ввязывается в столь опасную и щекотливую авантюру? Защита баланса сил вокруг Турции определенно важна для нее. Но Анкара также стремится к активизации старых соглашений и сделок с Западом. Конечно, самое главное — чтобы западные страны поддержали ее в преодолении нынешнего экономического и финансового кризиса.

Эрдоган, который одержал убедительную победу на выборах в Турции два месяца назад, также использовал российские козыри, которые он получил за последние годы благодаря двустороннему региональному сближению и открытости с Москвой, для возможности турецко-американо-российских переговоров в целях примирения по вопросу Крыма. В регионе есть те, кто знает об этом, координирует с ним свои действия и поддерживает его.

Эрдоган получил возможность, которая, возможно, не будет компенсирована в результате "осады" Путина Западом в украинском вопросе.

Он хочет воспользоваться этим, пригласив российского президента снова сесть за стол переговоров с целью политического диалога. Гарантом здесь является сам Эрдоган, который предполагает, что расчеты не будут производиться ни с позиции победителя, ни с позиции проигравшего.

Визит Зеленского в Анкару укладывается в эти рамки и не направлен на сопровождение лидеров батальона "Азов"*. Эрдоган дал зеленый свет членству Швеции на своем пути к саммиту НАТО, и это может стать подарком Путину, который поможет ему выйти из конфликта на Украине, прежде чем станет услугой Байдену в вопросе экспансии альянса.

Плавание на корабле НАТО – старый вариант для Турции, существующий еще с начала пятидесятых годов, и первая его причина – сосед Турции, Россия.

Турки не могут уйти от этого, пока они находятся в "море", даже если существуют разные мнения и конфликтующие интересы и даже если российские предложения Анкаре в области политики, экономики и безопасности очень заманчивы.

Чем глубже становятся разногласия между Западом и Россией, тем ниже шансы Анкары маневрировать между Востоком и Западом. Решение поддержать членство Швеции, вновь достигнутое взаимопонимание с Вашингтоном и напоминание европейским лидерам о членстве Турции в Евросоюзе это подтверждают.

Неудача Эрдогана в авантюре подобного рода означает, что новых и хороших турецко-американских отношений не будет до тех пор, пока Вашингтон не урегулирует с Москвой многие спорные вопросы — а этого не произойдет. Турция должна принять вещи такими, какие они есть, и решать их на этой основе и продолжать то, что она пыталась делать десятилетиями.

*Запрещенная в России террористическая организация