Глава "Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе на их верфях
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. "Ак Барс" предложил потенциальным иностранным заказчикам совместно строить боевые корабли на их верфях с оснащением кораблей в том числе импортными комплектующими, сообщил во вторник РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации Ренат Мистахов.
Он утонил, что в рамках работы по продвижению кораблей "Ак Барса" руководство корпорации, в частности, провело переговоры с представителями инозаказчиков из семи стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки на Международном военно-морском салоне МВМС-2023, который проходил с 21 по 25 июня в Кронштадте.
Мистахов добавил, что в ходе МВМС корпорация подписала ряд соглашений по сотрудничеству. Кроме того, специалисты "Ак Барса" провели переговоры по текущим вопросам и перспективным проектам с представителями Минобороны России, руководством Главкомата ВМФ и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).