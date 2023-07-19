НАТО "сплотилась" назло русским. Но сделала себе только хуже

Принятие региональных планов обороны на саммите НАТО — попытка раздуть "российскую угрозу", чтобы достичь единства внутри альянса, заявил "Гуаньча" китайский политолог Чжао Лун. Но это не ключ для улаживания разногласий, считает он. Такие намерения приведут блок лишь к эскалации конфликта с Москвой.

На саммите в Вильнюсе в 2023 году НАТО "помахала" перед Украиной перспективой присоединения к Североатлантическому договору, но при этом не назвала конкретные сроки вступления страны, заявив, что новый проект помощи Киеву — "переходный". При этом альянс утвердил самые всеобъемлющие планы военной обороны со времен холодной войны, и все ради защиты от возможного нападения со стороны России. Хотя позиция блока в отношении Москвы кажется цельной, участники организации не могут преодолеть разногласия по многим внутренним вопросам, будь то "усталость от украинского кризиса", мирные инициативы или стратегические требования различных стран-членов.

С точки зрения России, НАТО продолжает расширение даже в условиях конфликта. Альянс принял новые всеобъемлющие и целенаправленные планы и неоднозначно высказался по поводу присоединения к НАТО Украины: разве это не последовательное давление на Москву, чтобы загнать ее в тупик? <...>

На этот и другие вопросы "Гуаньча" ответит Чжао Лун, научный сотрудник и заместитель директора Института глобального управления Шанхайского университета международных исследований.

"Гуаньча": На Вильнюсском саммите НАТО, проходившем с 11 по 12 июля, были утверждены новые планы региональной обороны, направленные на усиление линии противостояния альянса с Россией на долгие годы вперед. Эти проекты считаются первыми в своем роде после холодной войны. Что вы о них думаете и что может на них ответить Москва?

Чжао Лун: Одним из важных результатов саммита НАТО в Вильнюсе стало принятие государствами-членами региональных планов обороны на 4,4 тысячи страниц (были утверждены три региональных плана, в оригинале указывается один, — Прим. ИноСМИ). В них рассматривается вопрос, как укрепить традиционные стратегические границы — наземные, морские и воздушные, — а также как усилить кибер- и космический военный потенциал альянса. При этом в проектах оговаривается, что в течение 30 дней НАТО должна переместить 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг для быстрого реагирования, а боевые группы, дислоцированные во многих странах на восточном фланге, предлагается расширить до бригадного уровня. Кроме того, блок предоставит государствам-членам инструкции по модернизации войск и тыловых служб.

Что еще более важно, НАТО, исходя из необходимости реализации оборонных планов, заставляет страны-члены наращивать военные расходы как минимум до 2% от ВВП каждого государства. Это решает давнюю проблему организации.

На самом деле, дискуссии о том, как увеличить оборонную мощь восточного крыла, велись в НАТО с момента начала украинского конфликта. Однако согласовать интересы 31 государства-члена — тяжелая задача, особенно когда речь идет о повышении оборонных затрат, совместных закупках и наращивании производственных мощностей. Процесс обговаривания всех деталей шел очень и очень медленно.

Однако сейчас внедрение этих планов показывает, что так называемая "российская угроза" по-прежнему является "главным знаменем" НАТО для достижения внутреннего консенсуса и смягчения конфликтов в организации. В будущем любая страна — член альянса, которая откажется сотрудничать или активно участвовать в этом процессе, будет считаться "потворствующей врагу" и подвергнется огромному политическому давлению.

Хотя в планах основными вызовами называются "Россия и терроризм", очевидно, что только первая представляет "самую большую и непосредственную угрозу безопасности союзников, миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

Другими словами, так называемые региональные планы обороны являются корректировкой стратегии НАТО в ответ на "российскую угрозу". Это полностью меняет предыдущую двухвекторную политику "сдерживания и диалога", которая переходит на уровень "угрозы у границ и стратегического устрашения". Это настоящие "планы по защите от Москвы", целью которых является создание вертикальной оси стратегического сдерживания вдоль границ, простирающейся от арктических вод до Черного моря.

С точки зрения России, всесторонняя трансформация НАТО в отношении стратегического планирования, структуры членства, восприятия угроз, функционального расширения и передового развертывания лишь подтверждает необходимость специальной военной операции на Украине. Москва также может использовать эту возможность, чтобы усилить свое военное присутствие на границе. Согласно принятой в прошлом году последней редакции Морской доктрины РФ, страна готова любой ценой решительно защищать арктические воды, Черное, Охотское, Берингово моря, Балтийское море и Курильский пролив, что пересекается с новыми оборонными планами НАТО.

Из этого можно сделать вывод, что конфронтация России с альянсом будет только обостряться. Стороны будут проводить военные учения для "устрашения", мониторить друг друга и осуществлять перехваты. Не исключены столкновения и аварии на море и в воздухе, причиной которых станут частые патрульные операции. Но нужно понимать, что Москву больше волнует сближение Киева с НАТО, чем оборонные планы альянса против нее самой. Фактическая "красная линия", которая удерживает Россию и НАТО от прямого конфликта, принципиально не изменится из-за "планов защиты" блока.

— Накануне саммита появились несколько неожиданных новостей: сначала США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы, затем Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО, СМИ связывают это с якобы присоединением Турции к ЕС. Многие американские союзники были возмущены первой новостью. Имеет ли этот противоречивый шаг более символичный смысл, или же он направлен на то, чтобы донести до внешнего мира идею о прекращении конфликта? (Упоминание о "прекращении конфликта" связано с этими двумя высказываниями: заместитель министра обороны США заявил, что "худшее, что может случиться с гражданским населением Украины, это то, что Россия одержит победу в конфликте, поэтому важнее не дать ей выиграть"; подполковник армии США в отставке Александр Виндман сказал: "Вместо того, чтобы позволить этому конфликту бесконечно продолжаться, не лучше ли поставить точку? Это гораздо более гуманный подход".)

— Какое-то время американское правительство и стратегические круги активно обсуждали "прекращение конфликта". Ричард Хаас (Richard Haass), президент Совета по международным отношениям США, Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND, Чарльз Купчан (Charles Kupchan), профессор Джорджтаунского университета, и другие эксперты аналитических центров опубликовали статьи, в которых призвали к необходимости как можно скорее приступить к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, предложив правительству США подтолкнуть обе стороны к столу переговоров после того, как "большое контрнаступление" ВСУ достигнет предела возможностей, чтобы избежать бесконечного конфликта.

На саммите Североатлантический альянс представил "дорожную карту" вступления Украины, но отказался назвать конкретные сроки ее присоединения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что рано или поздно страна войдет в НАТО, но этого не произойдет, пока Киев борется с Москвой. Иными словами, прекращение огня и перемирие стали "необходимыми условиями" членства Украины в военном союзе.

13 июля, после саммита лидеров США и стран Северной Европы, состоявшегося в Хельсинки, Джо Байден предложил Киеву добиваться как можно большего прогресса в контрнаступлении и в решающий момент начать диалог. Это ключевое заявление, побуждающее украинские власти начать процесс мирного урегулирования. Оно также отражает стратегическое мышление Соединенных Штатов, стремящихся "освободиться" от текущего кризиса. Одновременно с этим "Большая семерка" подписала документ о создании международного механизма обеспечения долгосрочной безопасности Украины, включая передачу ей передового военного оборудования, такого как истребители, а также обучение ВСУ, обмен разведданными и сетевую оборону. Этот документ оговаривает "переходный план" перед присоединением государства к договору.

Однако США, Европа и Украина по-разному понимают "стандарты победы".

"Большое контрнаступление" ВСУ преследует три возможные цели: "оптимальная" — разгром российской армии по всем направлениям, захват Крыма и полное восстановление границ 1991 года; "условно оптимальная" — частичное поражение российской армии, захват Запорожской и Херсонской областей, перерезание сухопутного коридора между Крымским полуостровом и Украиной, восстановление границ до 24 февраля 2022 года; и "минимальная" — цель, которая состоит в том, чтобы дать ограниченный отпор ВС РФ, захватить как можно больше поселений или важных городов на юго-востоке и побороться за козыри на будущих переговорах.

Так как НАТО не намерена активно участвовать в конфликте, некоторые политики и военные Запада открыто ставят под сомнение способность Украины достичь "оптимальной цели" (восстановление границы 1991 года), большинство из них склоняются к "минимальной" (восстановление как можно большей части территории) и одновременному стремлению к "условно оптимальной" (восстановление территорий до статуса 24 февраля 2022 года). В то же время США желают "отделаться" от кризиса и добиться того, чтобы основные стратегические ресурсы были вновь направлены на конкуренцию с Китаем. В Европе зреет "усталость от Украины" и растет беспокойство из-за бесконтрольного роста социальных издержек конфликта, поэтому регион не хочет видеть нескончаемые вооруженные действия или даже эскалацию. Этот разрыв в восприятии является ключевым фактором, определяющим тенденцию развития украинского кризиса.

— Судя по результатам саммита, НАТО только установила переходный план присоединения Украины, однако он уже обнажил разногласия между странами-членами. Может ли необходимость противодействовать "общему врагу" заставить альянс преодолеть внутренние конфликты и изменить нынешний статус-кво?

— На ​​этом саммите мы увидели, что, хотя НАТО ускорила свою трансформацию с точки зрения структуры членства, стратегического планирования, функционального проектирования и руководства к действию, "общий внешний консенсус" не может скрыть ключевых внутренних различий. На фоне новых геополитических условий и обстановки с безопасностью альянс продемонстрировал свою сплоченность в 90 пунктах совместного коммюнике, подчеркнув важный консенсус, сформированный странами-членами в отношении поддержки Украины, защиты демократических ценностей, а также реагирования на глобальные вызовы.

Но на уровне государств-членов не прекращаются дискуссии о возможных последствиях поставок Украине кассетных боеприпасов, о политической сделке Швеции ради вступления в блок, об открытии офиса связи в Японии, а больше всего — о "дорожной карте" и графике присоединения Киева к договору. Эти споры не просто велись в ходе всей встречи, они просачиваются сквозь строчки совместного коммюнике.

Это показывает, что постоянное раздувание внешних угроз действительно может укрепить сплоченность и единое видение целей НАТО на институциональном уровне, но оно не способно стать "универсальным ключом" для разрешения разногласий между государствами-членами из-за их географического положения, стратегических требований и концепций безопасности.

— С другой стороны, означают ли действия Соединенных Штатов и Турции, что в их суждениях о течении конфликта произошли новые изменения? Недавно вагнеровцы взяли Артемовск, весенняя контратака ВСУ оказалась малоэффективна. Затем вдруг произошел мятеж Пригожина, и все запуталось еще сильнее. Изменения за пределами Украины отвлекли внимание от самой обстановки в этой стране. Так как же сейчас оценивать военную ситуацию? Или в глазах Запада все, что нужно Киеву, — это одно последнее усилие?

— Согласно имеющимся данным, с января прошлого года НАТО и западные государства предоставили Украине военную помощь на сумму около 94,5 миллиарда долларов. "Большое контрнаступление" ВСУ на начальном этапе не дало ожидаемых результатов, однако это может подстегнуть альянс отправлять Киеву больше основной боевой техники и боеприпасов, к примеру, истребители F-16.

Но российская армия прочно закрепилась на линии фронта и извлекла уроки <...>, повысив эффективность развертывания войск на передовой и усовершенствовав военную тактику. Поэтому нынешние частичные территориальные захваты или потери не будут означать победы или поражения какой-либо из сторон, важные города и регионы могут неоднократно переходить "из рук в руки".

Киеву необходимо показать эффективность военной помощи Запада посредством "большого контрнаступления" и добиться "стратегического поражения" Москвы. Однако одним оружием переломить обстановку на поле боя очень трудно. Российская армия по-прежнему обладает сравнительными преимуществами на уровне скоординированных боевых операций, таких как разведка и ведение артиллерийского огня, а также с точки зрения человеческих резервов и арсенала. Кроме того, "военная трансформация" экономической и промышленной систем РФ ускоряется. По официальным данным, в первом полугодии 2023 года в России <...> в 2,7 раза увеличено производство основного вооружения и техники, в десять раз повышен выпуск остро необходимой продукции военного назначения, планируется дальнейшее расширение производства за счет трехсменной системы работы оборонных предприятий. Другими словами, для обеих сторон быстрая победа на поле боля невозможна, поэтому взаимное истощение станет нормой.

В то же время приближается избирательный цикл, который может открыть "окно" для переговоров. Поскольку в России, США и Украине скоро начнутся всеобщие выборы, им всем необходимо получить "результаты" в конфликте, чтобы использовать их как козыри в предвыборной гонке. В то же время участники не хотят, чтобы противник воспользовался избирательной неопределенностью и лишил их контроля над исходом вооруженного противостояния. В настоящее время не исключено, что долгосрочные гарантии безопасности со стороны G7 и обещание НАТО позволить Украине вступить в альянс после окончания конфликта станут фундаментом для возвращения Киева за стол переговоров после контрнаступления.

Кроме того, в некоторых странах одновременно растут "усталость от Украины" и готовность содействовать миру. Тупиковая военная ситуация усилила обеспокоенность Запада, что конфликт может затянуться на много лет, а также стимулировала другие государства планеты активно продвигать политические переговоры. Если "большое контрнаступление" ВСУ не принесет существенных результатов, и боевые действия снова зайдут в никуда, миротворческие усилия развивающихся стран станут более масштабными и направленными.

— <...> С другой стороны, недавняя ядерная утечка на Запорожской АЭС стала серьезным предупреждением. Что странам планеты нужно делать сейчас с точки зрения ядерной безопасности? Еще в середине июня почетный председатель президиума неправительственного общественного объединения "Совет по внешней и оборонной политике" Сергей Караганов опубликовал статью "Тяжкое, но необходимое решение", в которой обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом. Что вы думаете по этому поводу? И, учитывая личность Караганова, может ли внешний мир рассматривать это как некий сигнал?

— В краткосрочной перспективе текущая военная ситуация не достигнет критической точки, которая предполагает применение атомного оружия, но риски безопасности из-за Запорожской АЭС продолжат увеличиваться. Если произойдет случайная ядерная авария или утечка, Россия и Украина начнут обвинять друг друга, и в конечном итоге это может нарушить хрупкий военный баланс.

Обе непосредственно заинтересованные стороны, Соединенные Штаты и Европа, а также все страны мира должны быть бдительными и осуществлять эффективный ядерный надзор через многосторонние механизмы, такие как Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии. Нам необходимо всеми силами стремиться избежать катастрофических последствий, вызванных резкими словами или необдуманными поступками.

— Наконец, остается еще один принципиальный вопрос: как добиться прекращения огня или хотя бы заморозки конфликта до начала политического урегулирования? Какие критерии для этого должны быть соблюдены, исходя из нынешней позиции Москвы, Киева и Вашингтона/НАТО? Также вопрос и про возможные внутренние изменения в России. <...> В следующем году должны пройти всеобщие выборы, какие прогнозы можно сделать, учитывая текущую военную ситуацию? В последнее время Пекин и Москва часто контактировали на высшем уровне, недавно Поднебесную посетили главнокомандующий ВМФ и председатель Совета Федераций России. Можно ли это считать своего рода информационным взаимодействием?

— Следует признать, что так называемый "замороженный конфликт" не сможет гарантировать прочный мир в регионе. Есть исследования, которые показывают, что с 1946 года 26% локальных военных конфликтов по всему миру закончились менее чем за 30 дней, а 25% длились меньше года. Те из них, которые идут больше года, могут продолжаться в среднем более десяти лет и приводить к постоянным незначительным боевым столкновениям.

Поэтому вне зависимости от того, смогут ли ВСУ достичь ожидаемых целей в ходе "большого контрнаступления", или создадут ли Москва и Киев "демилитаризованную зону" по образцу Корейского полуострова, или достигнут ли прекращения огня при гарантиях безопасности сторонних миротворческих сил, пока все участники не сформируют сбалансированный и эффективный механизм надзора за исполнением мирного соглашения и не разработают надлежащие процедуры для решения вопросов территориального суверенитета, украинский кризис может превратиться из "острого" в "хронический" — и затянуться на много лет, сопровождаясь периодическими вспышками беспорядков и небольшими непосредственным боями.

Автор: Чжао Лун (赵隆) — заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайского университета международных исследований