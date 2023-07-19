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ТАСС

В Британии изучают подбитые на Украине российские танки

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Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин отметил, что исследуются все особенности техники, чтобы понять, как с ней бороться

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Несколько российских танков, которые были поражены в ходе конфликта на Украине, доставлены в Великобританию и изучаются военными экспертами. Об этом в комментарии, опубликованном во вторник газетой The Daily Telegraph, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

"Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность, - сказал он. - Работающие на нас ученые на уровне профессиональных патологоанатомов анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна. Это помогает нам понять, как работает чужая техника, как с ней можно бороться, как сделать броню более эффективной, как подавить их системы связи, как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту, - вот все то, что мы делаем".

Как отмечается в публикации, российскую технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая, среди прочего, специализируется на изучении химического и биологического оружия. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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