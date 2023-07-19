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Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в стране. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении», — говорится на сайте белорусского лидера.

Документ, ранее принятый депутатами палаты представителей и одобренный советом республики Национального собрания Белоруссии, определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из граждан страны на добровольной основе, которые изъявили желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания.

Помимо этого, документом создаются правовые основы для содействия территориальным органам внутренних дел.

Местные органы власти будут ответственны за формирование добровольческих отрядов, местный совет обороны будет вести общее руководство ими. Территориальные органы внутренних дел будут осуществлять непосредственное руководство отрядами.

Задача о создании народного ополчения в Белоруссии была поставлена главнокомандующим страны Александром Лукашенко 26 мая 2022 года на совещании с сотрудниками белорусского министерства обороны.

28 мая госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович уже сообщал, что в ближайшее время планируется подписание президентского указа о народном ополчении, согласно которому мужчины должны будут при необходимости патрулировать населенные пункты в помощь подразделениям территориальной обороны. Желание вступить в ряды ополченцев выражает и женская половина населения, добавил он.

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Белоруссия
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