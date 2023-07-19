Эрдоган слишком сильно склонился в сторону Запада. Кремль это не устраивает

Ходили слухи, что Владимир Путин скоро может встретиться с Эрдоганом, пишет Advance. Однако большой вопрос, случится ли это, считает автор статьи. Анализируя последние решения Анкары и их зависимость от внутренних проблем страны, он приходит к выводу, что Эрдоган слишком сильно "склонился" в сторону Запада, и это явно не устраивает Кремль.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, был одним из самых непредсказуемых участников саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Еще до его начала лидеры военного альянса призывали Эрдогана смягчить позицию и согласиться на вступление Швеции в НАТО. Накануне отъезда в Вильнюс турецкий президент заявил, что не сделает это, если Турция не получит что-нибудь ощутимое взамен, а также подчеркнул, что Турция ожидает ускорение процесса ее вступления в Европейский Союз. Однако уже к концу дня ситуация изменилась, и пришла новость о том, что Турция согласна с вступлением Швеции в Североатлантический альянс.

Похоже те, кто знает Эрдогана, сразу поняли, как воспринимать это его требование. В тот день ему явно что-то пообещали, раз уж к вечеру он столь резко изменил свою позицию.

Однако вопрос Швеции для Турции не главный. На самом деле "шведский вопрос" вообще никогда не играл для Анкары особой роли, и турецкие власти просто сумели ловко воспользоваться ситуацией в собственных интересах.

Намного важнее для Турции, что будет с договором о военных самолетах F-16 с США. Чтобы в этом направлении что-то изменилось, необходимы улучшения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Как их достичь? "Рецепт" давно известен. Турция, балансирующая между Востоком и Западом, должна сильнее склониться в сторону Запада. Именно это Эрдоган стратегически и сделал несколькими способами.

Во-первых, он пустил Швецию в НАТО, так как без этого саммит в Вильнюсе превратился бы в одно большое фиаско. Во-вторых, во время недавнего визита в Турцию Владимира Зеленского Эрдоган отпустил группу украинских военнопленных, которые участвовали в обороне Мариуполя, а точнее — "Азовстали". Речь идет о бойцах печально известного батальона "Азов"*, который еще до вооруженного конфликта даже на Западе называли экстремистским. Эти люди находились в Турции, поскольку таким было главное условие обмена военнопленными с Российской Федерацией, и Анкара в данном случае выступала в качестве посредника. Согласно этой договоренности, бойцов "Азова" отпустили, но до конца вооруженного конфликта они должны были оставаться в Турции.

Нарушив договор, Эрдоган показал своим западным коллегам, что готов нарушать договоренности с Российской Федерацией, и их это, разумеется, обрадовало. В ответ он ожидает определенных уступок. Каких? Многих, но вопрос F-16 среди них стоит на первом месте.

Конечно, геополитическим балансированием нужно заниматься постоянно, ведь только так оно дает эффект. Поэтому Эрдоган останется в близком контакте не только с Вашингтоном и Европой, но и с Москвой.

Реджеп Эрдоган прокомментировал освобождение бывших украинских командиров, сказав, что первоначально негативная реакция Российской Федерации изменилась. "Сначала Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали", — сказал президент Турции на пресс-конференции.

Насколько он правдив, увидим позже, так как Российская Федерация весьма негативно отреагировала на этот шаг Турции, заявив, что Анкара нарушила условия договора об обмене пленными, заключенного в прошлом году.

На пресс-конференции Реджеп Эрдоган также сказал, что Турция может выступить в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом о завершении вооруженного конфликта.

Как передает российское информационное агентство ТАСС, российский президент Владимир Путин сейчас не планирует беседу с турецким президентом.

Я напомню, ходили слухи, что Владимир Путин может посетить Турцию и встретиться там с Эрдоганом. Однако большой вопрос, случится ли это в ближайшем будущем, так как, судя по всему, Эрдоган довольно сильно "склонился" в сторону Запада. Кстати, как стало известно, Турция продолжает переговоры с Грецией после более года напряженности в отношениях этих двух стран, традиционно недолюбливающих друг друга.

Все это говорит о том, что Турция разворачивается в сторону Европы. И неожиданное требование Эрдогана об ускорении вступления Турции в Европейский Союз только подтверждает это предположение. А ведь были моменты, когда Турция (при Эрдогане) во всеуслышание заявляла, что не очень-то стремится в Европейский Союз.

Да, положение Эрдогана не из простых, поскольку с тех пор, как он получил новый мандат в мае текущего года, финансовая ситуация в Турции постоянно ухудшается. На будущей неделе он посетит несколько стран Персидского залива, где, несомненно, речь пойдет, в первую очередь, о финансировании турецкой экономики.

А когда же Швеции ожидать вступления в НАТО? Только в октябре, так как только тогда турецкий парламент продолжит работу после летних каникул. Реджеп Эрдоган обещал, что сразу же направит запрос на ратификацию членства Швеции, однако до октября остается еще несколько месяцев... Может ли Эрдоган за это время передумать? Все возможно, и мы в этом уже неоднократно убеждались. Только вот стоит напомнить, что всего через несколько часов после того, как Турция подтвердила согласие на вступление Швеции, Соединенные Штаты Америки заявили, что продолжат передачу военных самолетов F-16 Турции.

В течение вчерашнего дня и Эрдоган, и Байден заявили о своей уверенности в том, что договор о поставке военных самолетов будет выполнен.

А что президент Турции может предложить в качестве посредника между Киевом и Москвой? Пока ничего конкретного. В ближайшие дни истекает срок действия зерновой сделки, и от Турции ждут, что она поможет ее продлить. На этот раз Российская Федерация не скрывает крайнего разочарования, так как один раз уже продлила сделку, но взамен так ничего и не получила. Я напомню, что на основании этой договоренности Украина может свободно экспортировать зерно и сопутствующие товары из своих черноморских портов, то есть Российская Федерация обязалась на эти украинские суда не нападать. Россия считает, что не получает от сделки ничего, хотя требовала послаблений для собственного экспорта, но, судя по всему, так их и не дождалась.

В последние дни Москва неоднократно грозилась расторгнуть зерновую сделку, а точнее — не продлевать ее после истечения срока ее действия в понедельник 17 июля. Некоторые российские источники сообщают, что продление возможно "только, если Эрдоган и Путин договорятся напрямую". Это можно расценивать как приглашение от Москвы к такому разговору.

Конечно, Российская Федерация не хочет терять ценный "контакт" с Эрдоганом, поскольку сейчас он, возможно, единственный человек, который может с одинаковых позиций разговаривать как с Киевом, так и с Москвой. Обо всех остальных мирных инициативах, начиная с китайской, бразильской и заканчивая недавней африканской, уже и не вспоминают. Правда, Турция так и не сформулировала собственную мирную инициативу, но, если бы захотела, смогла бы, так как одинаково ладит и с Киевом, и с Москвой.

Тем не менее встает вопрос: что на самом деле выгодно для Турции? Разве ей, черноморской державе, не было бы выгодно ослабление России? А может, и Украины вместе с ней? Сейчас не похоже, чтобы Турция спешила наладить мир на Украине. Возможно, Анкаре выгоднее оставаться главным игроком, которого будут приглашать в качестве посредника в моменты резкого обострения ситуации.

С другой стороны, даже если бы Турция хотела остановить конфликт на Украине, что она вообще могла бы предпринять? Пригласить каких-нибудь высокопоставленных (пусть даже самых высокопоставленных) российских и украинских руководителей в Стамбул или Анкару и там побеседовать? Возможно, но сейчас вряд ли возможен конструктивный диалог между ними.

Конфликт на Украине — ситуация, к которой Турция старается относиться крайне прагматично и по-деловому. От Запада, как и от Востока, можно ожидать уступок. (Хотя Восток для Турции — в большей мере инструмент давления на Запад.) Турция балансирует между ними уже очень давно, и сейчас мы просто наблюдаем очередную фазу, которую удалось успешно начать.

Автор: Антун Роша (Antun Roša)

* террористическая организация. Деятельность на территории РФ запрещена