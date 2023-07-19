Постучали по батареям: против артиллерии ВФУ применили новую тактику

А Владимир Путин поручил Минобороны дать ответ на теракт на Крымском мосту

Российская армия применила в зоне СВО новую тактику контрбатарейной борьбы, сообщили источники «Известий». Во многом благодаря этому только за последние двое суток нанесено 162 результативных удара по артиллерийским подразделениям ВФУ на огневых позициях. Это значительно снижает их эффективность, уверены эксперты. Также Министерству обороны предстоит дать ответ на террористическую атаку киевского режима на Крымский мост. Об этом 17 июля заявил Владимир Путин, заверив, что «ответ со стороны России, конечно, будет». Эксперты отмечают, что наши вооруженные силы могли бы нанести удары по важным портам Украины, а затем и по военно-политическим центрам противника непосредственно в Киеве.

Ответное обещание

Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на организованный украинским режимом теракт на Крымском мосту.

— Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения, — подчеркнул Путин в ходе совещания вечером 17 июля.

Военный ответ мог бы стать адекватной мерой реагирования на теракт на Крымском мосту, полагает экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев Источник изображения: iz.ru

— Это террористический акт, который направлен против мирных граждан. И организаторов, и исполнителей необходимо привести в чувство, дать понять, что такого рода действия безнаказанными не останутся, — отметил дипломат.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также подчеркнул необходимость жесткого ответа на теракт.

— Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы, — заявил он «Известиям». — Заодно бы решилась проблема с будущим зерновой сделки. А потом взялся бы за военно-политический центр — за Киев. После этого стоило бы объявить охоту на всё высшее военное и политическое руководство Украины.

Новая тактика

Самолеты и вертолеты ВКС России, ракетные войска и артиллерия 16 и 17 июля нанесли 162 удара по артподразделениям ВФУ на огневых позициях, сообщили в российском военном ведомстве.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские вооруженные силы применили обновленную схему контрбатарейной борьбы. Она была разработана ранее и позволяла оперативно поражать украинские гаубицы и РСЗО. Сейчас были внесены коррективы и результат нашей контрбатарейной работы улучшился.

По словам собеседников издания, хотя украинская артиллерия остается опасным врагом, ее эффективность продолжает падать. Как отметили источники издания, сказывается ощутимый снарядный голод, а также точный ответный огонь со стороны российских войск.

Была информация о том, что Украина получила артиллерийские кассетные снаряды, а ВФУ начали ими обстреливать всё, до чего могут дотянуться, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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— Не на поле боя, а именно по мирным городам, чтобы как можно больше нанести урона гражданскому населению. — рассказал он. — Единственное средство борьбы с этими кассетными снарядами — уничтожение самих артиллерийских установок. 73 огневых удара только за один день, 17 июля — очень хороший показатель. Это говорит о том, что контрбатарейная борьба у нас работает — мы обнаруживаем, уничтожаем артиллерию противника. Причем идет методичная работа по выбиванию артиллерийских систем, и это важно. Без них ни наступление, ни оборону не организуешь.

Противник пытается атаковать

В течение суток вооруженные формирования Украины продолжали атаковать на донецком и краснолиманском стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России.

— На донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Новоегоровка в ЛНР, Краматорск и Водяное в ДНР.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка в ЛНР. Также нанесли огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Червонопоповка в ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка в ДНР.

На донецком и краснолиманском направлениях потери противника составили до 380 военнослужащих и 19 единиц военной техники, включая противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Амулет для снайпера

За работой российских снайперов наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Для снайпера самое важное — это надежная маскировка и укрытие. Их тактика «выстрел из ниоткуда»: одна цель — один патрон.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Каждый день для наших снайперов есть работа. Цели всегда разные: отработать по пехоте, по экипажу тяжелой техники. Это лишает украинских боевиков возможности обстреливать населенные пункты.

— Это был тяжелый пулеметчик. Периодически обстреливал населенный пункт, были и наши «трехсотые» (раненые. — «Известия»). Парни нам сообщили, что не могут нормально работать и наблюдать. Мы вышли на позиции, нашли его и уничтожили, — рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Кубик.

По его словам, вооруженные формирования Украины пытались найти российских снайперов, поднимали в воздух дроны. Противник даже смог вычислить их местоположение, но средства радиолокационной борьбы заглушили беспилотник и нашим бойцам удалось уйти.

У снайперов также есть свои талисманы. Один из военнослужащих носит с собой на боевые задания маленького плюшевого зайца.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— Эту игрушечку подарила моя племянница. Ей пять лет, зовут Катя. Есть еще одна игрушка — подарила Маша, ей четыре годика. Я их очень сильно люблю. Эти игрушки у меня как амулеты. Даже было дело, поднялась «птичка» с «яйцами» (беспилотник со снарядами. — «Известия»). И всё было успешно благодаря этому амулету. Я люблю этих детей, люблю свою маму. Люблю Родину. И буду защищать их, делать всё, чтобы это зло не пришло к ним домой, — поделился с «Известиями» снайпер с позывным Мейс.

Группировку «Лиман» лишили топлива

За сутки потери ВФУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 695 человек и 47 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВФУ. В районе Краматорска в ДНР поражено хранилище топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман».

В ДНР, ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Российские средства ПВО в течение суток сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 19 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой