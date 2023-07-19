Администрация Байдена нагло лжет о ходе конфликта на Украине. И вот почему

В США давно рассказывают о скором поражении России. Но многомиллиардная помощь Киеву так и не помогла ему достичь хоть каких-либо результатов. Передача кассетных боеприпасов говорит о том, что положение на фронте не такое радужное, каким его представляют американские СМИ, пишет The Spectator.

На встрече лидеров НАТО на прошлой неделе в литовской столице Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, дошедший до ручки. Или, как метко выразился основоположник гонзо-журналистики Хантер Томпсон, Зеленский выглядел "как неизлечимо больной раком фермер, пытающийся занять деньги под урожай следующего года".

Но почему так? Ведь послушай режим Байдена и его нанятых льстецов из СМИ, российская кампания на Украине полностью провалилась.

В своей речи в июне 2023 года в Хельсинки госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что благодаря экономическим санкциям США и союзников Россия сегодня находится в "значительно худшем положении", чем до начала полномасштабных боевых действий, и что многие осознали, что российская армия "во многом уступает украинской".

"Практически по всем параметрам, — заключил Блинкен, — российская спецоперация на Украине оказалась стратегическим провалом".

Точно так же на брифинге для прессы в штаб-квартире НАТО в феврале 2023 года глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли авторитетно заявил, что "Россия проиграла — стратегически, оперативно и тактически". А совсем недавно заявил, что в ходе хваленого контрнаступления ВСУ якобы "колотят" российские войска.

А в самом начале контрнаступления генерал в отставке Дэвид Петреус предсказал на страницах The Washington Post, что Украина вполне может добиться сокрушительной "общевойсковой" победы.

Все вышеприведенное — лишь считанные примеры из лавины радужной и душеспасительной лжи, которой нас пичкает режим Байдена и его холуи из СМИ. Нам ведь без умолку твердят, что безрукая и неумелая российская армия на последнем издыхании, а российская экономика — на грани краха.

Так почему же Зеленский таскался по Вильнюсу с подавленной миной и вел себя так, словно мечтает ото всех забаррикадироваться? Неужели он знает что-то, чего не знаем мы?

Задумаемся вот о чем: на прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что намерен поставить Украине 155-мм артиллерийские кассетные боеприпасы. Но в феврале 2022 года в ответ на необоснованные обвинения, будто их на Украине применяет Россия, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: "Если это правда, это может потенциально рассматриваться как военное преступление".

И действительно, Конвенцию ООН о запрете "любого использования, производства, передачи и хранения кассетных боеприпасов" подписали почти 125 стран (причем ни США, ни Россия в их число не входят).

При срабатывании эти боеприпасы беспорядочно разбрасывают бомбы по большой площади. Но в ходе войны в Персидском заливе американские военные на собственном опыте выяснили, что небольшой, но значительный процент бомб при ударе не взрывается. Следовательно, эти неразорвавшиеся бомбы создают угрозу смерти или серьезных увечий для гражданских лиц, включая детей, которые могут на них подорваться уже по окончании боевых действий.

Тем не менее в эфире CNN президент Байден объяснил: "Этот конфликт полностью зависит от боеприпасов. У их артиллерии заканчиваются эти 155-мм боеприпасы, а у нас их тоже мало. И вот что я в конце концов решил: я последовал рекомендации министерства обороны и разрешил передачу этих снарядов украинцам — но не навсегда, а лишь на переходный период, пока мы не получим достаточно 155-мм боеприпасов". (курсив The American Spectator, прим. ИноСМИ).

Чего-чего? После огромной помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов у нашего военно-промышленного комплекса закончились некассетные 155-мм артиллерийские боеприпасы, которые сыграли решающую роль в военных действиях ВСУ, — и это при всем его щедром финансировании? Неужели арсенал США и НАТО опустел? Не потому ли Байден дерзнул зайти на территорию военных преступлений, сбагрив Украине наши кассетные боеприпасы, устарелые и изношенные?

Неужели положение настолько отчаянное?

Похоже, что да. При всех поставках американских ракетных систем M142 HIMARS, бронемашин "Брэдли", 155-мм артиллерийских гаубиц M777, немецких танков "Леопард 2" и БМП "Мардер 1", британских танков "Челленджер 2", крылатых ракет и прочего "чудо-оружия" контрнаступление Украины практически застопорилось, не прорвав даже первую из трех линий эшелонированной обороны, возведенных русскими военными. Короче говоря, Россия сохраняет твердый контроль над обширными районами восточной Украины, населенных преимущественно этническими русскими, которые до ввода российских войск претерпели от украинских властей немало кровавых гонений.

Что, если Украина вовсе не выигрывает и не имеет реальных шансов вернуть занятую российской армией территорию? Могло ли так случиться, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Почему у США и НАТО заканчиваются деньги, техника и оружие?

Неужели нас, американский народ, облапошил режим Байдена, и его верные подпевалы из СМИ?

И если контрнаступление Украины продолжит сбоить, не пойдет ли Байден ва-банк со своей провальной стратегией и не пошлет ли на фронт американских солдат?

Что же на самом деле происходит на Украине — и какую участь нам уготовали серые кардиналы, пичкающие с телесуфлера дряхлую восковую куклу под названием наш президент?

Джордж Пэрри — бывший федеральный прокурор и прокурор штата