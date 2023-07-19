Планы НАТО, утвержденные в Вильнюсе, стали вызывать вопросы

Если Североатлантический альянс всерьез рассчитывает на эффективность планов, утвержденных в Вильнюсе, то его участникам необходимо увеличить численность военнослужащих и улучшить их подготовку, пишет Pravda.sk. Это означает непрерывный рост оборонных расходов европейских союзников. Возможность реализовать этот план вызывает вопросы.

Североатлантический альянс планирует, как будет защищаться от угроз. Достаточно ли солдат будет в распоряжении НАТО?

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе его участники согласовали создание трех региональных планов. Они нацелены на сдерживание Российской Федерации и защиту от нее, а также от террористов и вероятных врагов.

Больше солдат

Паад Гилде из Норвежского института оборонных исследований разъясняет, как это может выглядеть на практике.

"Впервые после холодной войны Североатлантический альянс создает комплексные планы коллективной обороны, нацеленные на сдерживание и защиту от агрессии. В стратегической концепции, которую НАТО утвердил в прошлом году, выделены две основные угрозы. Мы говорим о России и международном терроризме. Новая группа планов направлена на борьбу и с тем, и с другим, но вероятная опасность, исходящая от Москвы, однозначно имеет преимущество. НАТО располагает общим стратегическим планом, несколькими планами для отдельных областей и, главное, тремя региональными планами. Один — для юга, скорее всего, с акцентом на борьбу против терроризма, второй — для Центральной и внутриконтинентальной Европы, а третий — для северо-запада, в который включена Северная Атлантика. Главным в этих региональных планах должна быть их полная функциональность. То есть они должны основываться на применении заранее обученных и рассредоточенных соединений разной степени готовности. Это отражает новая модель сил НАТО", — рассказал "Правде" Паад Гилде.

Сейчас Североатлантический альянс полагается на 40 тысяч бойцов, которые мог бы применить менее чем за 15 дней. Однако новая модель сил НАТО более амбициозная. Альянс хочет располагать более чем сотней тысяч бойцов, готовых к боям в течение десяти дней. Еще 200 тысяч солдат планируется иметь в распоряжении в течение десяти — тридцати дней. Кроме того, Североатлантический альянс хотел бы рассчитывать на полумиллионный резерв в течение 30 — 180 дней.

"Некоторые планы альянса, касающиеся сдерживания и обороны, составлены еще 30 лет назад. С новым подходом НАТО меняет всю концепцию. До сих пор альянс полагался на то, что сдержит потенциального неприятеля тем, что в случае определенных действий гарантированно бы последовал ответ. Но теперь Североатлантический альянс хочет сделать так, чтобы потенциальный противник даже не пытался совершить определенные действия", — прокомментировал планы НАТО для нашего издания аналитик в области безопасности Гианлука Пастори из Католического университета в Милане.

Если Североатлантический альянс всерьез рассчитывает на эффективность этих планов, то, как считает эксперт, НАТО необходимо увеличить численность военнослужащих и улучшить их подготовку. "Североатлантический альянс нуждается в большем числе соединений и техники, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе, а также в углублении интеграции между США и альянсом на операционном уровне. Вступление Финляндии, а также, как ожидается, Швеции — один из шагов в этом направлении. Еще одна мера — непрерывный рост оборонных расходов европейских союзников, именно такое обязательство НАТО согласовал на саммите в Вильнюсе. Однако принципиальный вопрос в том, что в будущем предпримут Соединенные Штаты Америки. Сейчас правительство Джо Байдена активно участвует в поддержке Украины и поддержании единства НАТО. Но результаты президентских выборов в 2024 году могут повлиять на позицию США. Может случиться и так, что Россия будет дестабилизировать обстановку в регионах вдоль протяженных и уязвимых южных границ НАТО", — отметил Гианлука Пастори.

Тем не менее, в первую очередь Североатлантический альянс должен показать, что его планы могут реально работать. "В прошлом году в Мадриде мы обсуждали, какими силами хотим располагать, и это вопрос уже решенный. Теперь государства должны их создать, и сейчас мы находимся на этапе их формирования, и мы точно знаем, куда отправим эти силы", — заявил на саммите в Вильнюсе представитель Словакии в НАТО Петер Батор.

Реализует ли НАТО планы?

Внесет ли свой вклад в эти силы быстрого реагирования словацкая армия? "Наши вооруженные силы относительно невелики. Мы пообещаем альянсу, что значительная часть подготовленных солдат будет в его распоряжении, если потребуется защищать одного из союзников. Но мы хотели бы отметить, что позиция Словакии такова, что в такую страну, как наша, войска скорее приходят, нежели мы сами их куда-то отправляем. Поэтому для нас более важный вопрос, как мы сможем принять этих бойцов", — объяснил Петер Батор.

По словам представителя Словакии в НАТО, необходимо найти больше денег на вооруженные силы. "Но сейчас Словакия инвестирует в оборону два процента своего ВВП, что довольно немало. Посмотрим, что система потребует в будущем. В любом случае, нам придется больше выделять на такие вещи, как инфраструктура, склады, логистика и так далее. При этом альянс планирует реализовать большинство планов уже к концу года", — подчеркнул Петер Батор.

Автор: Андрей Матишак (Andrej Matišák)