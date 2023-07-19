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ТАСС

Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии призвал приступить к ним как можно скорее

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Участники конфликта на Украине и все заинтересованные стороны должны немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку с каждым днем условия для этого становятся все хуже. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже", - заявил глава венгерского МИД. В связи с этим он подчеркнул, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать переговоры о мире на Украине.

Он также отметил, что международное сообщество должно держать каналы связи с Россией открытыми, иначе не будет надежды на урегулирование конфликта на Украине.

"Если мы перекрываем каналы связи [с Россией], то мы отказываемся от всякой надежды на мир. А нужно прилагать усилия для достижения мира и осуществлять миссии с этой целью", - сказал глава венгерского МИД. В связи с этим он поблагодарил за миротворческие усилия Папу Римского Франциска, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров африканских стран, которые разными путями стремятся способствовать урегулированию украинского конфликта. 

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1 комментарий
№1
19.07.2023 09:54
А с чего они взяли,что Россия только и ждет того,когда эти господа соизволят с нами разговаривать?!
Нет,переговоры вести можно и нужно,только вот для этого не обязательно прекращать/приостанавливать ведения СВО.
Только в случае согласия и начала Украины вывода своих боевиков с территории России,можно приостановить боевые действия и дать им возможность вывести свои боевые бандформирования.
Согласятся на демилитаризацию Украины дальше?Хорошо,посмотрим.
Не согласятся?
СВО продолжается уже на территории Украины.
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