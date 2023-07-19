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ТАСС

США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт

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Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предоставляет и будет предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что их поставки оружия киевским властям ведут к затягиванию конфликта на Украине. С таким утверждением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы предоставляем и будем предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку в сфере безопасности. Наши российские коллеги говорят, что каким-то образом эта поддержка является причиной того, почему эта война продолжается, - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны Украины".

В июне посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон, поставляя оружие Киеву, затягивают кровопролитие и провоцируют третью мировую войну, де-факто участвуя в конфликте. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
19.07.2023 10:03
Я где-то читал,что есть некая группа людей,что-то вроде секты,которые не согласны с утверждением,что это Земля крутится вокруг звезды Солнце.Они уверены в том,что как раз Солнце крутится вокруг Земли.

В мире много странных людей...

П.С.
А эта Линда Томас-Гринфилд из эти что ли,бывший мужик?!Тогда это все объясняет,у них у всех проблемы с психикой.

П.П.С.
Мой вечный вопрос.Вот чем отличается русский,который считает себя украинцем,от мужика,который считает себя женщиной?
По моему ни чем.Оба психически ненормальные.
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