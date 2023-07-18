Крейсер "Петр Великий" не планируют списывать, сообщил источник

Ракетный крейсер "Петр Великий" находится в боевом составе Северного флота

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Никаких решений по тяжелому атомному ракетному крейсеру (ТАРК) "Петр Великий" не принималось, корабль находится в боевом составе Северного флота и выполняет задачи по своему предназначению, сообщил РИА Новости источник на Северном флоте.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что крейсер "Петр Великий" будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля "Адмирал Нахимов".

"Никаких решений по крейсеру "Петр Великий" не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время на крейсере " Петр Великий" проводится оценка объемов и стоимости предстоящих ремонтных работ. Оценивается состояние всех внутрикорабельных систем, агрегатов и оборудования. Это кропотливая работа с привлечением ряда специалистов ОПК.

В то же время на заводе "Севмаш" завершаются работы по ремонту и модернизации ТАРКР "Адмирал Нахимов". По завершении модернизации крейсер сможет использовать в качестве главного ударного оружия крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" относятся к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и являются самыми крупными надводными кораблями в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Они оснащены ядерной энергетической установкой. Предназначены для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны, для чего на борту находятся ЗРК С-300 "Форт" и противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК".