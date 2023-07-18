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Известия.ru

Власти Бразилии выступили против поставок оружия Киеву

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Глава МИД Виейра заявил, что Бразилия выступает против санкций и поставок оружия на Украину

Власти Бразилии выступили против поставок оружия Вооруженным силам Украины и односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил «РИА Новости» глава бразильского МИД Мауру Виейра.

«Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта <…> Мы традиционно выступаем против односторонних санкций — признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН», — сказал он, комментируя санкции стран Запада в отношении России.

Виейра подчеркнул, что такова историческая позиция внешней политики страны.

Ранее, 12 июля, газета Financial Times сообщила, что страны G7 в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласовали предоставление долгосрочных гарантий безопасности Украине, пообещав нарастить военную поддержку Киева.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не поддерживают предоставление гарантий безопасности Киеву, поскольку это является посягательством на безопасность России.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Бразилия
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
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