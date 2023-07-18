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ТАСС

Кадыров призвал не создавать ажиотажа из-за поставляемой Западом военной техники Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чечни также сообщил, что российские военные отбивают до 20 атак противника в сутки

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не стоит создавать ажиотаж из-за военной техники и боеприпасов, которые поставляются Украине Западом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нет сомнения в том, что у наших недругов нет такого ресурса, который бы смог стать причиной поражения России в СВО. Не стоит создавать ажиотаж из-за поставляемой Западом на Украину военной техники и боеприпасов. Армия России успешно делает свою работу, несмотря ни на какие трудности. До победы России, до торжества справедливости", - написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что российские военные отбивают до 20 атак противника в сутки.

"На всех участках пытаются проводить наступательные действия в попытках пробить линию обороны российских войск. Противник доводит свои атаки большими силами до 20 раз в сутки, но благодаря героизму и самоотверженности российских бойцов они успешно отбиваются", - отметил он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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