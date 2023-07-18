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Известия.ru

В МГУ назвали возможные причины будущей отставки министра обороны Британии Уоллеса

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Источник изображения: Фото: gov.uk

Фененко — об уходе Уоллеса с поста министра обороны Британии: не сработался с Сунаком

Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко 17 июля в беседе с «Известиями» назвал возможные причины ухода Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.

15 июля Уоллес в интервью газете The Times подтвердил, что покинет свой пост текущей осенью и уйдет из политики. Он также сообщил, что проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня.

«Скорее всего, это связано с плановыми ротациями в британском истеблишменте, не сработался Уоллес с новым премьер-министром. Или второй вариант — может быть, предложили должность менее, скажем так, ответственную, но не менее почетную. Например, в Британии считается очень почетным возглавлять некое элитное военное училище. Там можно заниматься спокойно и научной работой, и это меньшая политическая ответственность. Поэтому здесь надо посмотреть, какую работу предлагают Уоллесу», — сказал Фененко.

Накануне газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники написала, что новым главой минобороны Великобритании может стать замглавы МВД Том Тугендхат, известный своими антироссийскими высказываниями.

В начале июня газета The Telegraph писала, что Сунак пытался пролоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. При этом сам Уоллес отказался от этого, а американский президент Джо Байден лично отверг его кандидатуру.

Уоллес является министром обороны Великобритании с 2019 года.

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