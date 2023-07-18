В Минске уверены, что у России, как минимум, три союзника.

Условия обстановки, в которой всё громче и чаще звучат слова о высокой вероятности прямого вооружённого столкновения России и США, позволяют чётче уяснить, что у России, помимо двух верных союзников, как сказал российский император Александр III, есть ещё один – Беларусь. Во всяком случае, так считают в Минске.

На все инсинуации, относительно неучастия белорусской армии в СВО на Украине, в своё время ответил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Наше участие в спецоперации мною определено давно, в первый день начала спецоперации, когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск», – указал Александр Лукашенко, выступая 3 июля 2022 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Республики Беларусь.

Следует отметить, что не только южную границу прикрывают белорусские войска. Специально назначенные воинские части и подразделения из состава оперативных командирований развёрнуты для прикрытия западной и северо-западной границы Беларуси, а значит, Союзного государства. На сопредельных территориях Польши и стран Балтии ещё в 2021 году были созданы группировки войск, насчитывающие около 25 тыс. польских, литовских и латвийских военнослужащих.

Теперь же, после саммита НАТО в Вильнюсе, на котором лидеры стран-участниц утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса, западная граница Союзного государства становится угрожающим направлением. В такой ситуации назвать задачу белорусских вооружённых сил «прикрытием тылов российской группировки» не получится даже с большой натяжкой.

Кроме того, следует понимать, что коллективный Запад не откажется от идеи: во что бы то ни стало нанести поражение России, ослабить её до уровня 90-х годов прошлого века, как минимум. А значит, можно предположить, что после завершения «войны до последнего украинца», следующими участниками конфликта станут поляки и прибалты, а полем битвы НАТО – Беларусь. В Минске такой расклад осознают предельно отчётливо.

Поэтому и не смолкают на белорусских полигонах рёв танковых моторов, стрельба и разрывы снарядов – идёт подготовка и боевое слаживание подразделений из состава РГВ(С).

Сейчас полигоны готовятся принять очередную смену из комплекта подразделений вооруженных сил Российской Федерации из состава РГВ(С) для проведения мероприятий совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих. Предыдущая плановая ротация подразделений, осуществляющих свою подготовку на полигонах Беларуси, проводилась более месяца назад и успешно завершена.

Как утверждают представители двух военных ведомств – России и Беларуси, результаты, которые показывают военнослужащие, дают основания для уверенности в том, что РГВ(С) находится в постоянной готовности к немедленному задействованию в целях обеспечения военной безопасности и защиты Союзного государства.

Владимир Вуячич