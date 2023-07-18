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Время электроники

Мировой кризис электронной отрасли обрушил экономику Тайваня

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Продукция компании TSMC
Продукция компании TSMC.
Источник изображения: d-russia.ru

Тайваньские ИТ-гиганты несут большие финансовые потери. Их совокупные продажи в июне 2023 г. рухнули почти на 20% за год, и в числе пострадавших – TSMC, крупнейший производитель микросхем в мире. Зацепило и Foxconn – основного сборщика техники Apple. Причина происходящего – снижение спроса на современную электронику, в особенности на ПК и смартфоны. ИТ-сфера – основа экономики Тайваня, и ее нынешние проблемы – причина сокращения ВВП страны.

ИТ-индустрия Тайваня переживает самый большой спад за последние 10 лет, пишет издание Nikkei Asia Review. В июне 2023 г. совокупные продажи 19 крупнейших ИТ-компаний рухнули почти на 20% год к году, и всему виной вновь пандемия коронавируса.

COVID-19, в начале 2020 г. вынудивший весь мир перейти на удаленную работу, спровоцировал исторически быстрые темпы роста спроса на смартфоны и компьютеры – сотням миллионов людей разом потребовалось превратить свой дом в мини-офис для комфортной и продуктивной работы. К лету 2023 г. коронавирус и пандемия остались в прошлом, но потребители, всего три года назад пополнившие свой личный парк техники, не спешат вновь обновлять «железо», в том числе и на фоне неудовлетворительных показателей роста глобальной экономики. Как следствие, падение спроса на смартфоны и ПК сильно ударило по тайваньским производителям компонентов для них.

В числе тех, кто не смог защитится от последствий низкого спроса на ПК и мобильные гаджеты, оказалась компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), та самая, которая по приказу властей США отказывается выпускать российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Это крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с глобальной долей свыше 50% по итогам 2022 г., но в июне 2023 г. ее продажи упали на 11,1% год к году. В деньгах они составили в пределах $5 млрд. Что еще более примечательно, продажи TSMC сокращаются четвертый месяц подряд, хотя еще два года назад в период дефицита полупроводников TSMC была загружена полностью и даже отказывалась от части заказов, не успевая выпускать продукцию для своих основных клиентов.

Одна из причин – минимальные инвестиции в производство новых компонентов со стороны мировых техногигантов, в том числе и Apple – одного из якорных заказчиков TSMC. Спрос на мобильники и компьютерную технику, то есть на основную продукцию Apple, сократился, и она была вынуждена урезать объемы своих заказов.

Регулярные падения курса биткоина и новые принципы добычи Ethereum привели к снижению продаж видеокарт. Как следствие, TSMC недополучает заказы от обоих крупнейших игроков рынка дискретных ускорителей – AMD и Nvidia.

Падающие продажи техники Apple отразились на финансовых показателях далеко не только TSMC. У нее внушительный список поставщиков, поскольку Apple только разрабатывает свою технику, а выпускается она силами сторонних компаний из комплектующих, сделанных на фабриках всего мира.

В числе тех, кого зацепило снижение спроса на iPhone и Macbook, оказалась тайваньская Foxconn – основной партнер Apple по итоговой сборке ее продукции. Подавляющая часть устройств Apple собрана именно на фабриках этой компании, и сейчас она занята строительством нового завода в Индии, поскольку Apple намерена перенести ощутимую часть производства в эту страну.

В июне 2023 г. продажи Foxconn продемонстрировали почти 20-процентное падение. Отрицательный рост эта компания фиксирует пятый месяц подряд.

Продажи 19 крупнейших ИТ-компаний Тайваня за первый месяц лета 2023 г. достигли приблизительно $35 млрд. По подсчетам экспертов Nikkei Asia Review, на фоне июня 2022 г. это меньше на 19,8%, и это самое большое падение с 2013 г. Каждая из 19 компаний внесла свою лепту – 14 из них пережили двузначное снижение выручки.

Как пишет Nikkei, ИТ-отрасль очень важна для Тайваня, поскольку является основой ее экономики. Таким образом, проблемы в этой сфере автоматически распространяются на всю страну – из-за спада продаж в ИТ валовой внутренний продукт (ВВП) Тайваня в I квартале 2023 г. (1 января – 31 марта) снизился на 2,87%. Статистики за II квартал 2023 г. (1 апреля – 30 июня) к моменту выхода материала не было, но очень плохие показатели июня 2023 г. могут привести к еще более значительному снижению ВВП.

Вторая четверть 2023 г. – это третий квартал подряд, когда ИТ-сфера Тайваня сокращается. В октябре-декабре 2022 г. это случилось впервые за последние семь лет.

Из-за мирового падения спроса на технику экспорт Тайваня в июне 2023 г. упал на 23,4% год к году в деньгах. Это стало самым крупным падением с 2009 г., когда и Тайвань, и другие страны пытались прийти в себя и восстановить свою экономику после мирового финансового кризиса 2008 г.

«Возможно, что примерно в ноябре экспорт Тайваня может стать положительным в годовом исчислении», – заявила в начале июля 2023 г. Беатрис Цай (Beatrice Tsai), генеральный директор Департамента статистики министерства финансов Тайваня.

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Страны
Индия
США
Тайвань
Проекты
2020-й год
ИТ
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