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Подписано соглашение о создании авиационного завода в ОЭЗ «Технополис Москва»

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Индустриальный парк «Руднево»
Индустриальный парк «Руднево».
Источник изображения: technomoscow.ru

В соответствии с ним в индустриальном парке «Руднево» появится завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Мэр Москвы Сергей Собянин заключил Соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и генеральным директором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрием Слюсарем. ​​​​​​​

В соответствии с документом на территории индустриального парка «Руднево» появится завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.


Среднемагистральный самолет МС-21.
Источник: technomoscow.ru

Сейчас в «Рудневе» построено 18 производственных корпусов. На территории индустриального парка размещают свои производства предприятия федерального центра беспилотных авиационных систем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

В 2023 году парк включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва». В результате инвесторы, которые размещают производство на этой территории, могут получить статус резидента, что дает им значительные преференции. Их освобождают от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставку налога на прибыль для таких предприятий снижают до двух процентов.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Собянин Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МС-21
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