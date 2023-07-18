Подписано соглашение о создании авиационного завода в ОЭЗ «Технополис Москва»

В соответствии с ним в индустриальном парке «Руднево» появится завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Мэр Москвы Сергей Собянин заключил Соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и генеральным директором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрием Слюсарем. ​​​​​​​

В соответствии с документом на территории индустриального парка «Руднево» появится завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

Среднемагистральный самолет МС-21. Источник: technomoscow.ru

Сейчас в «Рудневе» построено 18 производственных корпусов. На территории индустриального парка размещают свои производства предприятия федерального центра беспилотных авиационных систем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

В 2023 году парк включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва». В результате инвесторы, которые размещают производство на этой территории, могут получить статус резидента, что дает им значительные преференции. Их освобождают от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставку налога на прибыль для таких предприятий снижают до двух процентов.