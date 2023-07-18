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Техкульт

В Эстонии прошли масштабные испытания автономных военных роботов

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Боевой робот

Вооруженные конфликты нового времени становятся все более «роботизированными». Только что робототехники Эстонской военной академии совместно с коллегами из других стран — Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании завершили двухдневную серию испытаний беспилотных наземных транспортных средств (UGV).


Боевой робот

Понадобилось совсем немного времени, чтобы на смену дистанционно управляемым роботизированным платформам стали приходить автономные боевые роботы, способные без участия человека решать сложные задачи современного боя. Со временем их будут посылать в районы боевых действий, где им, к примеру, доверят тяжелую, рутинную работу по доставке боеприпасов и продовольствия.

Боевой робот

Участники испытаний протестировали будущих боевых роботов в условиях бездорожья, лесистой местности, заставляя их самостоятельно ориентироваться, прокладывать маршруты, выполнять различные маневры, обходить препятствия, а также взаимодействовать с членами команды.

Александр Агеев

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Великобритания
Германия
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
Робот
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