В СГТУ разработали ПО, позволяющее повысить прочность узлов самолетов

В СГТУ разработали ПО для повышения прочности самолетов

Специалисты Саратовского ГТУ с кафедры «Математика и моделирование» поделились информацией о своей новой разработке — специализированном программном обеспечении, применение которого в перспективе позволит повысить прочность фюзеляжей авиационной техники, а также корпусов космических аппаратов и снизить потребление топлива.

Как уточняют в учебном заведении, разработка СГТУ будет широко востребована в авиационной и аэрокосмической отраслях, так как позволит создавать модели поведения конкретных элементов фюзеляжей и корпусов, которые будут способствовать уменьшению веса конструкций и, соответственно, снижению расхода топлива.

В СГТУ разработали ПО для повышения прочности самолетов

Если точнее, в основе нового ПО лежит анализ нанопластин, наиболее подверженных возможным статическим нагрузкам, которые в итоге могут привести к деформации всей конструкции. Данная методика более точная, чем традиционно применяемые способы, а ПО от СГТУ также учитывает при анализе параметры деталей на нано-, микро- и макроуровнях.

Макс Антонов