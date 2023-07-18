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Техкульт

В России создан отечественный промышленный томограф

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В России создан промышленный томограф

Российскими специалистами создан промышленный (индустриальный) томограф, предназначенный для проверки качества деталей, созданных с помощью 3D-печати. Подготовкой аппаратной составляющей занимался питерский ЭЛТЕХ-Мед, а разработка ПО, получившего имя Smart Tomo Engine, была возложена на столичную Smart Engines.

В настоящее время на современных моделях 3D-принтеров можно создать любые детали, но в массовом производстве необходим четкий контроль данной продукции, осуществление которого лучше проводить с помощью рентгеновской томографии. С использованием промышленных томографов можно исследовать любые виды продукции, созданных с помощью 3D-печати — от микрочипов до ДВС. Они позволяют получать восстановленную 3D-картинку в высоком качестве и сравнивать ее с эталонной моделью в плане состава, наличия каких-либо скрытых дефектов и, конечно, размеров.

Как заявили в ЭЛТЕХ-Мед и Smart Engines, партнеры уже готовы начать массовый выпуск своих промышленных томографов в объеме порядка 50 установок ежегодно, что покроет все актуальные потребности российских заказчиков этого оборудования. При этом, в зависимости от модификации, цена на томографы будет достигать 20 млн рублей.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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