Московский «Аэромакс» представил водородный вертолет-беспилотник

SH-750

В ходе выставки с названием «Иннопром 2023», которая 13 июля завершила свою работу, специалистами московского разработчика «Аэромакс» и представителями московской мэрии был представлен общественности беспилотник вертолетного типа, ключевой особенностью которого стал «зеленый» водородный двигатель.

Особо подчеркивается, что это гражданская модель беспилотника, полный цикл испытаний которой должен завершиться в 2024 году, работающая без выбросов углерода — водородная силовая установка выделяет в атмосферу лишь воду. Конечно, добыча водорода наносит немалый ущерб окружающей среде, но водородный транспорт значительно экологичнее техники на ископаемом топливе.

SH-750

Как уточняется, на «Иннопроме 2023» демонстрировался тестовый прототип вертолета-беспилотника SH-750, который оснащен водородным двигателем и в перспективе будет задействован в проектах по транспортировке грузов в самых разных отраслях.

SH-750

SH-750 проектировался на грузоподъемность порядка 300 кг, его расчетная скорость полета достигает внушительных 200 км/ч, а в планах повышение его устойчивости к высокой ветровой нагрузке и оснащение противообледенительной системой, которая позволит применять беспилотник в северных регионах.

Макс Антонов