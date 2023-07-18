Во Франции сошла на воду единственная в своем роде «субмарина Франкенштейна»

SNA Perle

20 июня 2020 года в ВМС Франции произошло чрезвычайное происшествие: в сухом доке в Тулоне в результате пожара выгорела носовая часть атомной подводной лодки класса Rubis SNA Perle. Обычно в таких случаях судно подлежит списанию и утилизации. Однако после оценки технического состояния пострадавшей субмарины французское правительство приняло необычное и весьма спорное инженерное решение: отрезать выгоревшую часть и вместо нее приварить к остаткам половину от другой подлодки.

В качестве «донора» была выбрана ранее списанная субмарина того же класса — SNA Saphir. Подрядчику предстоял колоссальный объем работ: вначале отрезать от SNA Saphir кормовую часть, после чего соединить переднюю ее часть с кормой SNA Perle. Не меньшую сложность представлял процесс соединения двух частей. Дело в том, что подводные лодки даже одного класса уникальны и имеют отличия, а инженерам нельзя было допустить даже малейшей ошибки при соединении секций. Для этого были задействованы самые передовые технологии резки и сварки и специальное оборудование для совмещения компонентов.

SNA Perle

Масштаб и объем работ впечатляет: в восстановлении участвовало 300 человек, было затрачено 100 000 часов труда инженеров, 250 000 рабочих человеко-часов, составлено 2000 планов и проектных документов, создано 2000 электрических подключений. Всего на техническое обслуживание и ремонт ушел миллион часов. Впереди ходовые испытания. Предполагается, что восстановленная SNA Perle прослужит в ВМС, как минимум, до 2028 года.

SNA Perle

Александр Агеев