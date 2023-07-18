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В США рассказали о смертоносном оружии спецоперации на Украине

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Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Противотанковые мины, о которых упоминают реже, чем о другом вооружении, стали смертоносным оружием специальной военной операции (СВО). Об эффективности мин рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

По его словам, российские и украинские войска в ходе конфликта применяют по меньшей мере 13 типов противотанковых мин.

Осборн отметил, что мины могут привести к «значительным задержкам» наступающих сил. «Устройства обнаружения, передовые группы обнаружения и разведки, а также другие виды усилий по разминированию необходимы для расчистки районов, чтобы гарантировать, что наступающие силы могут продолжать движение по определенному пути», — пишет он.

Как пишет издание, мины замедляют продвижение войск и делают их более уязвимыми для атак, поскольку замедлившиеся войска легче отследить с помощью спутников или дронов.

В июне военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские минные заградители и инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяют оперативно устанавливать минные поля для отражения атак Вооруженных сил Украины.

В мае издание Bild писало, что опасность для поставленных Киеву танков Leopard представляют современные противотанковые комплексы и противотанковые мины ТМ-62.

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Страны
США
Украина
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