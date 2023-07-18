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Техкульт

Инженеры «Малахита» создадут подводный ядерный энергетический модуль

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В России создадут подводную мини-АЭС

Специалисты входящего в ОСК конструкторского бюро с именем «Малахит» начали работы над подводным погружным энергетическим модулем, выдающим мощность 20 МВт, который предназначен для выработки электроэнергии на различных объектах в Арктике.

Данный ПЭМ позволит обеспечивать энергией промышленные объекты в районах, где традиционные электростанции разместить просто невозможно — к примеру, на месторождениях в зонах арктического шельфа, отличающихся тяжелыми в ледовом плане условиями. Или же «запитывать» удаленные северные гарнизоны, где электростацию возводить нецелесообразно.

В России создадут подводную мини-АЭС

В основе модуля, согласно озвученному концепту, выступит пара ЯЭУ по 10 МВт каждая, а сам аппарат сможет погружаться в воду, даже достигая дна (но не более 400 метров), и находиться на безопасных глубинах продолжительное время. Это исключит возможность столкновения модуля с айсбергом. ПЭМ будет способен длительное время работать без какого-либо персонала с ежеквартальным 6-суточным обслуживанием специалистами в количестве шести человек, а возможность модуля стыковаться с обитаемыми подводными аппаратами, персонал и запасы можно будет принимать и над водой и в подводном положении.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
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