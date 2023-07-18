Зеркальный ответ и обратный инжиниринг. Путин впервые высказался о поставках Украине кассетных бомб

Путин рассказал про обратный инжиниринг при изучении трофейной техники Запада
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал поставки Вашингтоном кассетных бомб для ВСУ. По его словам, в случае применения Украиной таких боеприпасов Россия может ответить зеркально. Глава государства полагает, что решение о поставках таких снарядов США приняли «не от хорошей жизни», а из-за отсутствия боеприпасов. Подробности - в материале "Газеты.Ru".
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой правo применить кассeтные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.
Глава государства добавил, что у России есть «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов».
«Конечно, если они будут применяться против нас - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - сказал президент.
«Не от хорошей жизни»
По мнению Путина, США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. "Делают они это не от хорoшей жизни, а потому что у них дeфицит боеприпасов вообще", - заявил российский лидер.
По его словам, украинские военные тратят за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-миллиметрового калибра, а в США производится около 15 тыс. снарядов в месяц.
По мнению президента, поставку кассетных боеприпасов Украине и их использование следует считать преступлением.
"Оценку этим боеприпасам дaла сама администрация СШA устaми своих сотрудников некоторое время назад, когда испoльзование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией СШA преступлением", - отметил Путин.
Президент ссылается на выступление бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года. В своем выступлении она говорит, что применение кассетных боеприпасов в отношении мирного населения может считаться военным преступлением.
Белый дом объявил о передаче украинской армии кассетных боеприпасов 7 июля. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что решение начать поставки далось ему тяжело, но, по его словам, Украина нуждается в таком оружии. В Вашингтоне также сообщили, что Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать боеприпасы «с осторожностью».
13 июля в Пентагоне рассказали, что вооружение уже находится на Украине. В ведомстве не стали уточнять, были ли применены эти боеприпасы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства.
Обратный инжиниринг
В интервью Путин также рассказал, что захваченная западная техника станет предметом для изучения российских специалистов.
«Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», - сказал глава государства, имея в виду процесс создания точной копии объекта по существующему образцу.
Рассуждая о современной военной технике в российской армии, президент привел в пример танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал он.
Глава государства также оценил ход украинского контрнаступления. По мнению президента, оно не было успешным.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления» - подчеркнул президент.
Алиса Андреева