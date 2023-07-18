Войти
Газета.ru

Зеркальный ответ и обратный инжиниринг. Путин впервые высказался о поставках Украине кассетных бомб

665
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/Staff Sgt. Benjamin Raughton

Путин рассказал про обратный инжиниринг при изучении трофейной техники Запада

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал поставки Вашингтоном кассетных бомб для ВСУ. По его словам, в случае применения Украиной таких боеприпасов Россия может ответить зеркально. Глава государства полагает, что решение о поставках таких снарядов США приняли «не от хорошей жизни», а из-за отсутствия боеприпасов. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой правo применить кассeтные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.

"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов», - сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства добавил, что у России есть «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов».

«Конечно, если они будут применяться против нас - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - сказал президент.

«Не от хорошей жизни»

По мнению Путина, США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. "Делают они это не от хорoшей жизни, а потому что у них дeфицит боеприпасов вообще", - заявил российский лидер.

По его словам, украинские военные тратят за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-миллиметрового калибра, а в США производится около 15 тыс. снарядов в месяц.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - заявил Путин.

По мнению президента, поставку кассетных боеприпасов Украине и их использование следует считать преступлением.

"Оценку этим боеприпасам дaла сама администрация СШA устaми своих сотрудников некоторое время назад, когда испoльзование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией СШA преступлением", - отметил Путин.

Президент ссылается на выступление бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года. В своем выступлении она говорит, что применение кассетных боеприпасов в отношении мирного населения может считаться военным преступлением.


Римский статут Международного уголовного суда признает умышленные нападения на гражданское население военным преступлением. В то же время США, Россия и Украина, а также некоторые другие страны не присоединились к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. Это позволяет им использовать такие боеприпасы при ударах по военным целям.

Белый дом объявил о передаче украинской армии кассетных боеприпасов 7 июля. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что решение начать поставки далось ему тяжело, но, по его словам, Украина нуждается в таком оружии. В Вашингтоне также сообщили, что Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать боеприпасы «с осторожностью».

13 июля в Пентагоне рассказали, что вооружение уже находится на Украине. В ведомстве не стали уточнять, были ли применены эти боеприпасы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства.

Обратный инжиниринг

В интервью Путин также рассказал, что захваченная западная техника станет предметом для изучения российских специалистов.

«Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», - сказал глава государства, имея в виду процесс создания точной копии объекта по существующему образцу.

"Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?" - спросил Путин.

Рассуждая о современной военной технике в российской армии, президент привел в пример танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал он.

Глава государства также оценил ход украинского контрнаступления. По мнению президента, оно не было успешным.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления» - подчеркнул президент.

Алиса Андреева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
13.07.2023
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
25.02.2022
Стратегические комплексы в действии, Украина встает на путь Пхеньяна, опасный понтон
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
02.09.2014
Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы