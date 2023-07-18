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Ростех

ОДК в три раза увеличит выпуск энергетического газотурбинного оборудования

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Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует нарастить к 2025 году выпуск энергетических газотурбинных агрегатов и силовых установок для них до 40 единиц ежегодно. Таким образом, в течение трех лет производство газотурбинного энергетического оборудования вырастет в ОДК более чем в три раза.

Сегодня в энергетических агрегатах ОДК применяется порядка 15 моделей промышленных газовых турбин производства предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации мощностью от 2,5 до 25 МВт, а также 118 МВт. Увеличение поставок энергетического оборудования – ответ на запрос рынка на импортозамещение. ОДК сфокусируется на энергетическом оборудовании для реконструкции объектов энергогенерирующих компаний, энергоснабжения промышленных предприятий и предприятий нефтегазового сектора.

«Мы готовы обеспечить импортозамещение газотурбинного оборудования. Сейчас мы предлагаем заказчикам современный продукт, не уступающий по своим характеристикам зарубежным аналогам. Суммарная мощность поставленного за 25 лет энергетического оборудования производства предприятий ОДК превышает 6 ГВт. К 2025 году запланирован ежегодный выпуск газотурбинных энергетических агрегатов до 40 единиц оборудования, это соответствует трехкратному росту производства», – сказал генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

«ОДК Инжиниринг» является единым поставщиком производимого ОДК газотурбинного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса.

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ОДК УК
Ростех
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