Россия и Белоруссия создадут самолёт на замену Л-410

Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод".

В рамках работы Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения. Об этом сообщает Госкомвоенпром Белоруссии в своём Telegram-канале.

Подписи под документом поставили Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Достигнуты принципиальные договорённости о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства пассажирского 19-местного турбовинтового самолёта.

План мероприятий по реализации данного проекта был подписан руководителями АО «Уральский завод гражданской авиации» и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».

Ранее, на выставке HeliRussia-2023, Олег Бочаров сообщал, что Россия и Белоруссия будут разрабатывать и производить самолёт с неубирающимся шасси. Основной приоритет – ограничение стоимости лётного часа и себестоимости. По его словам, в составе силовой установки нового самолёта будет использован двигатель ВК-800, бортовое оборудование – комплекс, разработанный КРЭТ в 2019 году.