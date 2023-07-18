"Работать в баре": британский министр обороны рассказал о грядущей отставке

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует осенью уйти из политики, пишет The Times. В интервью изданию он признался в желании сменить сферу деятельности и проводить больше времени с семьей, а также рассказал о будущих конфликтах, ожидающих его страну.

Тим Шипман

В интервью Уоллес, намеревающийся покинуть пост министра обороны Великобритании, рассказал о той помощи, которую НАТО оказывает Украине, и озвучил суровое предупреждение по поводу будущих конфликтов.

Незадолго до начала военного конфликта на Украине Бену Уоллесу (Ben Wallace) и его украинскому коллеге Алексею Резникову приходилось использовать шифр. До установления защищенной связи с Киевом министр обороны называл системы вооружений, которые Великобритания поставляла Украине, так, будто это была партия напитков.

Уоллес, который до своего прибытия в Вестминстер служил капитаном в Шотландском гвардейском полку, а затем был членом шотландского парламента, объяснил: "Я просто выбрал виски. Таким образом, противотанковая ракета Nlaw стала Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon превратились в Islay. Я писал ему: “У меня есть немного виски для тебя”. Или “виски уже в пути”. Мы просто выбрали кодовые слова, чтобы общаться между собой".

Накануне начала конфликта Уоллес отправился в Москву на встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, и тот солгал, сказав, что никакой военной операции не будет. Между тем Уоллес наслаждался собственным обманом: "Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Это была такая шутка".

Противотанковые ракеты Nlaw <...> стали символом той помощи, которую Великобритания оказывает Украине. Уоллес сыграл важную роль в поставках этих ракет – при поддержке Бориса Джонсона, – тогда как оборонный истеблишмент и чиновники Уайтхолла считали, что Лондон не должен вмешиваться.

Мало кто из членов кабинета министров может похвастаться тем, что он оказал такое же влияние. Уоллеса нельзя увольнять. Однако сегодня он уже подводит итоги. Уоллес решил покинуть кабинет министров при следующей же перестановке, которая ожидается в сентябре. Проработав 18 лет в парламенте, он не станет участвовать в следующих всеобщих выборах.

"Я не буду баллотироваться в следующий раз", – сказал он. При этом Уоллес исключает возможность "досрочного" ухода с поста, как это сделали другие союзники Джонсона, потому что в этом случае нужно будет проводить внеочередные выборы. "Я пришел в политику, избравшись в шотландский парламент в 1999 году. Это было 24 года назад. Больше семи лет у моей кровати стояло три телефона". Для чего они? "Секрет, секрет и еще раз секрет".

Уоллес рассказал о своих планах Сунаку еще 16 июня, однако публичное заявление об отставке он хотел сделать позже летом. Он собирался выбрать подходящий момент, чтобы его слова не подкрепили нарратив об упадке тори и не выглядели бы как реакция на три поражения, которые ожидаются в четверг. Однако несколько дней назад кто-то в правительстве сказал, что, возможно, настал момент ему уйти в отставку.

За время пребывания Уоллеса на посту министра по вопросам безопасности, а затем министра обороны произошло несколько терактов, в том числе взрыв на стадионе "Манчестер-Арена", не говоря уже об отравлении Скрипаля, пандемии коронавируса, выводе войск из Афганистана, а теперь и Украине. Но самым главным своим достижением он считает ту войну, которую он вел в Уайтхолле за вооруженные силы. "Я сумел добиться увеличения оборонного бюджета на 24 миллиарда фунтов стерлингов, провести реформу и направить инвестиции на модернизацию армии", – сказал он.

"Я возглавил министерство, которое на протяжении 30 лет страдало от сокращений финансирования, пока правительство направляло все свои ресурсы на здравоохранение и образование, выделяя средства на оборону по остаточному принципу. Надеюсь, что за последние четыре года мне удалось привлечь новые денежные ресурсы и победить в споре о том, что оборона – это важнейший аспект", – добавил он.

Уоллес отметил, что канцлер казначейства Джереми Хант (Jeremy Hunt) призывал к увеличению расходов на оборону до 3% от ВВП, когда баллотировался на пост лидера в 2019 году. "Премьер-министр обязался выделить 2,5%, хотя он и не назвал конкретных сроков". Уоллес не хочет сейчас создавать проблем, но очевидно, что это то наследие, которое он будет отстаивать, если потребуется.

Он также считает, что эта тема может стать разделительной линией на следующих всеобщих выборах. "В данный момент я вижу, что лейбористы полностью избегают вопроса о финансировании обороны", – сказал он. По словам Уоллеса, призыв оппозиции вернуть численность личного состава армии на уровень в 82 тысяч человек "необоснован". "Если вы не будете финансировать армию должным образом, вы просто получите солдат, вооруженных вилами", – подчеркнул он.

Увеличение расходов на оборону – это не просто проявление тщеславия в вопросе наследия. Это, по словам Уоллеса, необходимость. У него больше опыта работы в структурах национальной безопасности, чем у других министров, и он рисует довольно страшную картину будущих рисков. "К концу десятилетия мир станет гораздо менее безопасным и защищенным. Думаю, мы окажемся втянутыми в конфликт. Неважно, будет ли это холодный или теплый конфликт, думаю, мы окажемся в тяжелом положении", – говорит он.

На вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес ответил, – угроза со стороны России, все более агрессивного Китая и террористических группировок, которые до сих пор никуда не делись.

Что касается терроризма, он предупредил, что Великобритания может оказаться втянутой в войну в Африке, где "Аль-Каида"* и ИГИЛ* угрожают будущему национальных государств. "Мы можем столкнуться с возрождением ИГИЛ* или „Аль-Каиды”* в Африке, что вынудит нас на международном уровне прийти на помощь той или иной стране. В Африке „Аль-Каида”* набирает мощь, потому что некоторые правительства не в состоянии противостоять им. „Аш-Шабааб”* в Сомали – крупнейшая ветвь “Аль-Каиды”*. В Северной и Западной Африке – в Мали, Буркина-Фасо – это угроза. В прошлом году ИГИЛ* неожиданно захватило город в Мозамбике", – сказал министр.

Уоллес довольно резко высказался о захватнической деятельности Китая в Южно-Китайском море, где пекинский режим строит новые острова и размещает военную технику. "Мы наблюдаем полный крах политики в Тихоокеанском регионе, –сказал он. – К 2030 году мы можем оказаться в состоянии холодной войны".

Уоллес обеспокоен желанием Си Цзиньпина захватить Тайвань: "Это не секрет. Он открыто об этом говорит". Позиция Великобритании заключается в том, что такая перемена может произойти только мирным путем и с согласия жителей острова. Любой конфликт там может иметь катастрофические последствия. "Это сделает нас очень уязвимыми. Тайвань производит 90% самых мощных чипов в мире буквально на одном заводе", – объяснил министр.

Уоллес указал на необходимость "продолжать разговаривать с Китаем" и отметил, что Западу нужна более последовательная политическая стратегия. "Я думаю, что самый тревожный момент, то, о чем нам следует беспокоиться больше всего, – это Южно-Китайское море, где Китай фактически крадет суверенитет в районах, которые другие страны рассматривают как свои собственные экономические зоны. Мы наблюдаем спор между Китаем и Вьетнамом по поводу рыболовных угодий, спор между Китаем и Филиппинами по поводу рыболовства. Китайцы прибывают туда со своими огромными флотилиями", – добавил Уоллес.

Несмотря на наличие этих очагов напряженности, больше всего тревоги у министра вызывает опасность военного конфликта с Россией – случайного или спланированного. "Если Путин проиграет на Украине, это глубоко его заденет, – пояснил Уоллес. – У него все еще есть военно-воздушные силы и военно-морской флот, и мы видим, что его флот совершает довольно агрессивные маневры. Путин с нами еще не закончил. У него есть еще три или четыре года, чтобы нанести удар".

"Он не закончил. Он будет искать виноватых. Было высказано мнение, что за бунтом Пригожина стоят британцы", – добавил министр.

Угроза того, что Путин применит ядерное оружие, схлынула – отчасти потому, что Китай и Индия ясно дали Кремлю понять, что это будет неприемлемо. Однако "[возможность применения ядерного оружия] все еще существует в их доктрине. У них есть доктрина для применения тактического ядерного оружия, что все мы считаем совершенно недопустимым", – говорит Уоллес.

Атака на подводные коммуникационные кабели и линии энергоснабжения – это один из вариантов того, как Россия могла бы нанести ущерб Великобритании. "У России есть программа, позволяющая атаковать критически важную инфраструктуру на морском дне, будь то оптоволокно или нефтяные или газовые трубопроводы. Для этого у них есть корабли и подлодки", – объяснил министр.

В июле репортеры Sunday Times сопровождали Уоллеса, когда он посещал новый шпионский корабль Proteus Королевского вспомогательного флота – купленный по указанию министра для наблюдения за действиями России и для защиты подводных кабелей. В разговорах внутри Министерства обороны приобретение этого корабля затмило даже покупку новой королевской яхты – эксцентричный проект, на который у Уоллеса было мало времени.

"У нас было очевидное слабое место, – сказал он. – 40% энергии в Европе сейчас поступает с норвежских газовых месторождений. Только представьте, насколько это серьезно".

Уоллес успел послужить под руководством трех премьер-министров и проработал более четырех лет министром обороны. По продолжительности пребывания в этой должности среди тори он уступает только сэру Уинстону Черчиллю, который служил на этом посту, параллельно занимая кресло премьер-министра Великобритании во время Второй мировой войны. С тех пор только лейбористы Денис Хили (Denis Healey) и Джефф Гун (Geoff Hoon) проработали на этом посту дольше.

Подобно другому своему предшественнику, лорду Робертсону Порт-Элленскому, стоявшему у руля во время войны в Косово, Уоллес надеялся стать следующим генеральным секретарем НАТО. Несмотря на скоординированные усилия премьер-министра, стремившегося добиться этой должности для него, Уоллес пал жертвой политических манипуляций со стороны других лидеров, которые хотели видеть на должности генсека главу государства или женщину.

Его прямолинейные требования, обращенные к европейским странам, – прилагать больше усилий для обеспечения коллективной обороны альянса, – не добавляли ему популярности. "Нельзя воспринимать ваших союзников и партнеров как должное, – объяснил он. – Необходимо вносить свой вклад. Если бы все члены НАТО выделяли на помощь Украине одинаковый процент от своих ВВП, Киев мог бы дополнительно получить около 20 миллиардов фунтов стерлингов. На членов Евросоюза до сих пор приходится всего 20% общих расходов альянса, это факт".

Несмотря на теплые отзывы Белого дома при президенте Байдене, Уоллес не получил поддержки американцев в тот момент, когда у него был шанс стать генеральным секретарем НАТО. "Почему вы не поддерживаете вашего ближайшего соратника, когда он выдвигает своего кандидата? Думаю, это вполне справедливый вопрос".

Уоллес может получить приглашение в правление практически любой компании оборонного сектора, если пожелает, но он сказал, что в дальнейшем планирует полностью уйти из политики и оборонной сферы.

"Я с удовольствием пошел бы работать в бар, – сказал он. – Я чувствую себя вполне состоявшимся человеком, и это открывает передо мной массу вариантов. Иногда мне кажется, что я с радостью занялся бы чем-то, что я люблю, – „Формулой-1” или скачками, к примеру. Я просто хочу заниматься чем-то совершенно другим".

Уоллес обожает тот уголок Камбрии, где он живет, и планирует проводить больше времени с семьей. Один из его детей (у него их трое – два мальчика и девочка, старшему – 18 лет, а младшему – 13) уговаривал его не баллотироваться в лидеры консерваторов в прошлом году. "Кто-то уговаривал, а кто-то нет", – признается он.

По словам Уоллеса, его противники ломились в открытую дверь. "Мне это не подходило. И я совсем об этом не жалею. Я хочу закончить эту работу и вернуться к нормальной жизни. Одним из гвоздей, забитых в крышку гроба в вопросе о том, хотел ли я стать премьер-министром, оказалась статья о Дэвиде Кэмероне – вплоть до того, какая рубашка была на нем надета. И я тогда подумал, что я так не хочу. Полагаю, что этого нужно искренне хотеть", – объясняет он.

И это понятно – не в последнюю очередь потому, что Уоллес не носит модные рубашки. "Они просто восхитительны, – сказал он. – Я не меняю стиль своей одежды с 80-х годов. И не собираюсь начинать сейчас".

В основе его желания снова стать хорошим семьянином лежит боль политика, чье долгое отсутствие легло тяжелым бременем на его брак, не выдержавший такой нагрузки. Пару лет назад Уоллес разошелся со своей супругой Лизой Кук (Liza Cooke). "Хотя я горжусь тем, что мне довелось работать со столькими замечательными людьми, и вкладом, который я внес в защиту своей великой страны, я сожалею о той цене, которую мне пришлось заплатить за то, что я поставил это выше интересов моей семьи", – признался министр.

Уоллес – один из 40 консерваторов, которые объявили о своем желании не баллотироваться на следующих выборах. Их массовый уход укрепил многих в мысли, что тори утратили надежду на победу в 2024 году.

Однако Уоллес настаивает, что он хочет уйти из политики не потому, что поражение якобы неизбежно. Баллотироваться от избирательного округа Уайр и Престон-Норт больше не выйдет из-за изменений его границ, однако министр мог бы выбрать какой-то другой регион. "Я люблю хорошую драку, и оппозиция меня не пугает, – говорит он. – Я думаю, что нынешнее правительство может победить на выборах. Я не считаю, что Киру Стармеру (Keir Starmer) удалось убедить избирателей в этом регионе. Тут еще можно побороться".

Уоллес демонстрирует последовательность в том, что касается Сунака, с которым он не всегда сходится во мнениях. "Он выставлял свою кандидатуру, а я – нет. Обещания премьер-министра касательно экономики и его компетентность будут играть очень важную роль. Ему необходимо – и он это делает – сконцентрироваться на борьбе с инфляцией, потому что инфляция – это то, что нас ослабляет", – объяснил Уоллес. Однако он также признал, что должен настать "момент, когда премьер-министр продемонстрирует разумную решимость в экономике, а потом использует это, чтобы разъяснить общественности свое видение 2024 года".

Уоллес был руководителем предвыборной кампании Бориса Джонсона в 2016 году и одним из его ключевых помощников в правительстве. Он не жалеет, что поддержал бывшего премьер-министра. "Я работаю в правительстве с большинством в 70 человек. Я работал в правительстве, где большинства не было".

"Члены парламента от Лейбористской партии говорят мне, что они очень довольны уходом Джонсона. Я помню, как в августе прошлого года я ездил посмотреть HMS Anson – одну из субмарин в Барроу-ин-Фернесс. Борис тоже приехал, и докеры вышли его встречать", – вспоминает Уоллес.

"Сейчас осталось не так много политиков, которые могут столь умело налаживать связи. Что касается обороны, Джонсон дал мне 24 миллиарда фунтов стерлингов и поддержал Украину", – добавил он.

Уоллес надеется, что Джонсон приложит все усилия, чтобы помочь консерваторам на всеобщих выборах. "Думаю, он это сделает. Он сказал, что сделает. Насколько я знаю, он не планирует возвращаться. Я говорил с ним несколько недель назад. Он высказался предельно ясно", – объяснил министр.

Вторую половину дня Уоллес провел в учебном центре операции "Интерфлекс" в Северном Йоркшире, где уже прошли подготовку около 20 тысяч украинских военнослужащих. Министр обороны наблюдал за тем, как обычные мужчины в возрасте около тридцати лет осваивали тактику боевых действий в городских условиях в рамках пятинедельного курса. Наверняка некоторые из них скоро попадут на передовую, чтобы заменить собой тех, кто вынужден покинуть поле боя из-за ранений.

Оказав помощь в создании системы, которая, возможно, принесет Украине победу, Уоллес теперь готовится покинуть линию фронта. Возможно, он даже позволит себе выпить стаканчик Glenfiddich.

* террористические организации, запрещенный в РФ.