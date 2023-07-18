Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Стартовала специальная программа подготовки студентов для комсомольского авиазавода ОАК

468
0
0
Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

В 2023 году в интересах филиала ПАО «ОАК» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» запущена сетевая образовательная программа по специальности «Самолёто- и вертолётостроение».

Студентов, заключивших целевые договоры с КнААЗ, совместно будут обучать сразу два вуза — Московский авиационный институт (МАИ) и Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ). Цель такого трехстороннего сотрудничества — подготовка высококвалифицированных кадров для конкретного предприятия.

На базе КнАГУ целевики изучат математические, естественно-научные и общеинженерные дисциплины. А профессиональные, специально разработанные дисциплины такие, как устройство летательных аппаратов и их систем, методы проектирования, математического моделирования, применения композиционных материалов и современных цифровых технологий (VR/AR) в авиастроении пройдут в базовом вузе – МАИ. Занятия будут проходить, как в формате онлайн-лекций, так и очно. Перелеты и проживание студентов-целевиков финансирует КнААЗ.

Уже со 2-го курса будущие авиастроители начнут получать опыт и знания непосредственно на самом авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Производственная практика будет разбита на несколько блоков — изучение организации производства на КнААЗ, технологическое и конструкторское сопровождение серийного производства летательных аппаратов, кадровая политика предприятия, цифровизация, создание и реализация проекта дополненной реальности и некоторые другие.

Студентов-практикантов будут курировать опытные наставники, которые в условиях реального производства расскажут о техпроцессах на примере серийного выпуска военных самолетов Су-35С и Су-57, а также о предприятии, условиях трудоустройства, программах поддержки молодежи, действующих на заводе.

Освоиться в большом коллективе помогут не только в плане работы. Для будущих авиастроителей предусмотрена и культурная программа – посещение заводского и городского музеев, Таллинского полка, экскурсии по цехам КнААЗ, а также интеллектуальные, деловые игры и спортивные мероприятия совместно с молодыми специалистами завода.

Также студенты, начиная со 2-го курса, будут иметь возможность трудоустроиться на завод на неполный рабочий день, совмещая работу с обучением. Таким образом, по завершении учебы молодой специалист придёт на завод уже подготовленным к работе в реальных условиях предприятия, имея квалификационную инженерную категорию, что положительно скажется на размере заработной платы.

Дополнительной мерой поощрения за хорошую успеваемость станет ежемесячная именная стипендия КнААЗ. Для иногородних студентов предусмотрена компенсация оплаты проживания в общежитии.

Всем студентам-целевикам после окончания обучения гарантировано трудоустройство на КнААЗ.

ПАО «ОАК»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
МАИ
ОАК
Похожие новости
29.12.2022
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
29.07.2021
Михаил Мишустин посетил заводы ОАК в Комсомольске-на-Амуре
29.07.2021
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
13.08.2020
Второй серийный Су-57
30.07.2014
ОКБ Сухого исполнилось 75 лет
02.02.2011
Формула успеха Михаила Погосяна: «достижение амбициозных, понятных целей под руководством талантливых лидеров командой трудолюбивых профессионалов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы