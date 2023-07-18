Стартовала специальная программа подготовки студентов для комсомольского авиазавода ОАК

В 2023 году в интересах филиала ПАО «ОАК» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» запущена сетевая образовательная программа по специальности «Самолёто- и вертолётостроение».

Студентов, заключивших целевые договоры с КнААЗ, совместно будут обучать сразу два вуза — Московский авиационный институт (МАИ) и Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ). Цель такого трехстороннего сотрудничества — подготовка высококвалифицированных кадров для конкретного предприятия.

На базе КнАГУ целевики изучат математические, естественно-научные и общеинженерные дисциплины. А профессиональные, специально разработанные дисциплины такие, как устройство летательных аппаратов и их систем, методы проектирования, математического моделирования, применения композиционных материалов и современных цифровых технологий (VR/AR) в авиастроении пройдут в базовом вузе – МАИ. Занятия будут проходить, как в формате онлайн-лекций, так и очно. Перелеты и проживание студентов-целевиков финансирует КнААЗ.

Уже со 2-го курса будущие авиастроители начнут получать опыт и знания непосредственно на самом авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Производственная практика будет разбита на несколько блоков — изучение организации производства на КнААЗ, технологическое и конструкторское сопровождение серийного производства летательных аппаратов, кадровая политика предприятия, цифровизация, создание и реализация проекта дополненной реальности и некоторые другие.

Студентов-практикантов будут курировать опытные наставники, которые в условиях реального производства расскажут о техпроцессах на примере серийного выпуска военных самолетов Су-35С и Су-57, а также о предприятии, условиях трудоустройства, программах поддержки молодежи, действующих на заводе.

Освоиться в большом коллективе помогут не только в плане работы. Для будущих авиастроителей предусмотрена и культурная программа – посещение заводского и городского музеев, Таллинского полка, экскурсии по цехам КнААЗ, а также интеллектуальные, деловые игры и спортивные мероприятия совместно с молодыми специалистами завода.

Также студенты, начиная со 2-го курса, будут иметь возможность трудоустроиться на завод на неполный рабочий день, совмещая работу с обучением. Таким образом, по завершении учебы молодой специалист придёт на завод уже подготовленным к работе в реальных условиях предприятия, имея квалификационную инженерную категорию, что положительно скажется на размере заработной платы.

Дополнительной мерой поощрения за хорошую успеваемость станет ежемесячная именная стипендия КнААЗ. Для иногородних студентов предусмотрена компенсация оплаты проживания в общежитии.

Всем студентам-целевикам после окончания обучения гарантировано трудоустройство на КнААЗ.

ПАО «ОАК»