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Роскосмос

Предприятие Роскосмоса запустило производство процессорных модулей

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Процессорный модуль
Процессорный модуль.
Источник изображения: НПО Автоматики

На промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представило процессорные модули собственной разработки.

Раньше предприятие использовало импортные устройства, однако с 2022 года, имея производство микроэлектроники полного цикла, начало изготавливать их самостоятельно.

«Наши инженеры разработали линейку процессорных модулей. Это компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода "мозги" любого прибора. Модуль включает в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора», — рассказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Процессорные модули могут встраиваться в любые устройства, где используется дисплей. Сейчас они устанавливаются на отечественную сельскохозяйственную технику, для которой предприятие разрабатывает системы управления, в том числе беспилотные.

Права на данный материал принадлежат Роскосмос
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