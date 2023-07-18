ОАЭ и Япония договорились сотрудничать в мирном освоении космоса

В ходе визита премьер-министра восточноазиатской страны Фумио Кисиды в ОАЭ стороны подписали 23 документа о сотрудничестве в различных областях

ДУБАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и Япония в ходе визита премьер-министра восточноазиатской страны Фумио Кисиды в ОАЭ договорились сотрудничать в области мирного освоения космоса. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

По его сведениям, стороны подписали в понедельник 23 документа о сотрудничестве в различных областях. Эти меморандумы и соглашения затрагивают такие сферы, как возобновляемые источники энергии, здравоохранение, технологии и транспорт. В частности, Космическое агентство ОАЭ подписало меморандум о деятельности в космосе в мирных целях с японским правительством, министерствами образования, культуры, спорта, науки и технологий, а также экономики, торговли и промышленности.

В понедельник Кисиду принял президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "В Абу-Даби я провел плодотворные и конструктивные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, посвященные развитию двусторонних отношений и продвижению всестороннего стратегического партнерства между нашими странами", - написал глава ОАЭ в Twitter.

Премьер Японии прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии в рамках своего первого ближневосточного турне. Как сообщило в понедельник Саудовское агентство печати, Эр-Рияд и Токио решили запустить совместную инициативу "Манар" (с араб. - маяк), которая нацелена на расширение использования экологически чистых источников энергии. В рамках инициативы планируется разработать ряд проектов, направленные на стимулирование перехода на чистую энергию с упором на водород, аммиак и синтетическое топливо, на формирование низкоуглеродной экономики замкнутого цикла и на сокращение выбросов парниковых газов.