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В связи с очередным терактом на Крымском мосту (а события со взрывом классифицированы именно как теракт) эксперты обсуждают меры возможного повышения уровня защищённости этого стратегически важного объекта. По понятным причинам, если ставку делать исключительно на то, что «киевский режим одумается и перестанет», то такой подход вряд ли поможет избежать атак на Крымский мост в будущем. Именно по этой причине необходимы действенные меры.

Предлагаемые экспертами меры основаны на том, что оба теракта на Крымском мосту произошли ночью (в тёмное время суток). В первом случае, напомним, прогремел взрыв начинённого взрывчаткой грузовика. Сегодня у одной из опор моста, по данным российских официальных лиц, с относительно небольшим интервалом времени взорвались два морских дрона.

Все попытки Украины атаковать мост с помощью дронов пресекались работой российской ПВО, соответственно расчёты комплексов противовоздушной обороны работают на пять баллов.

Среди мер, предлагаемых экспертами, полный запрет на судоходство под Крымским мостом в ночное время суток. При этом необходимо уже сейчас (или «ещё вчера») создание заграждений, которые бы не только выступали над поверхностью моря, но и уходили на глубину, какую не смогли бы преодолеть ни морские дроны, ни подводные диверсанты. Оставшаяся часть фарватера могла бы перекрываться именно на тёмное время суток – то самое время, когда противник и производит свои атаки. Любое движение любого плавсредства в направлении моста при регламентированном запрете на судоходство (своеобразный морской комендантский час) в этом случае стоит расценивать как попытку атаковать мост.

Также среди мер – усиление мер безопасности при допуске на мост автомобилей в то же, ночное, время суток. Вплоть до полного запрета на движение, например, с 20:00 до 6:00 в летнее время.

Все эти меры, по понятным причинам, могут вызвать определённые неудобства, однако, когда речь о безопасности такого крупного инфраструктурного объекта, то одной только надежды на то, что «партнёры осадят режим Зеленского», точно мало.

Здесь стоит отметить, что приводятся варианты исключительно транспортно-логистического характера. Военные вопросы, включая вопросы полного лишения выхода Украины к морю, в данном контексте можно рассматривать тоже, однако говорилось об этом уже не раз, а потому повторяться вряд ли имеет практический смысл. Как минимум, чтобы не уходить в плоскость популизма.