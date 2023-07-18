Войти
ИноСМИ

НАТО оскорбила Украину. У нее были на то причины

448
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

С одной стороны, НАТО поощряет Украину сражаться с Россией, с другой — почти оскорбляет ее, отказывая в членстве. Этот парадокс легко объясним, пишет "Хуаньцю шибао". Альянс не доверяет Киеву и регулирует степень его поддержки так, чтобы извлечь выгоду, но не платить кровавую цену за конфликт, уверен автор.

Несмотря на утверждение, что "будущее Украины в НАТО", Североатлантический альянс и его фактический лидер Соединенные Штаты отказались установить конкретные сроки вступления этой страны. Они не только не предоставили Киеву официальное приглашение присоединиться к договору, но и выдвинули, с точки зрения Украины, очень строгие внутриполитические условия для членства. Изначально Владимир Зеленский рассчитывал, что саммит НАТО в Вильнюсе поможет ему продвинуться на пути ко вступлению в блок. Перед прилетом в Литву он заявил, что его участие во встрече будет бессмысленным, если Украина не получит приглашение, и тон его был одновременно предупреждающим и просящим. Почему украинский президент сделал такие высказывания? По мнению Киева, раз уж крупные державы Старого континента и США заявляют, что его страна "сражается за Европу" и во имя "защиты западной демократии и безопасности", то ее присоединение к НАТО, крупнейшему военному союзу Запада, должно быть само собой разумеющимся. Но Украина также четко понимает, что оказываемая ей помощь союзников носит условный характер и продолжается лишь до тех пор, пока принципиально соответствует собственным интересам США и ЕС.

Опасения подтвердились: на встрече НАТО в Вильнюсе Зеленскому так и не удалось добиться желаемых результатов. Заявления о "будущем Украины в альянсе" в очередной раз оказались пустыми словами, которые Киев слышит с Бухарестского саммита в 2008 году.

Украина была этим разочарована и возмущена. Даже некоторые на Западе оказались в недоумении: лидеры США и Европы неоднократно подчеркивали, что сделают все возможное, чтобы помочь союзнице победить, так почему же это "все возможное" не распространяется на членство страны в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности?

Судя по информации, обнародованной западными СМИ, в основном причиной тому служит несогласие со стороны США и Германии. Эти два государства считают, что Украине "не хватает квалификации". Во-первых, конфликт между Киевом и Москвой продолжается. Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу вынудит тот автоматически вступить в вооруженные действия с Россией на основании договора о коллективной обороне, — а это как раз то, чего блок пытается всячески избежать. Во-вторых, у Украины есть множество проблем, которые не соотносятся с западной демократической системой, а именно коррупция и ущемление прав национальных меньшинств. Я же полагаю, что основной причиной являются опасения НАТО, что вступление Украины распространит пламя конфликта на всю Европу, поскольку этот шаг непременно еще больше разозлит Москву и спровоцирует дальнейшую эскалацию военного кризиса. Это подвергнет альянс риску понести высокий ущерб. Принцип, которому следует организация, весьма прост: конфликт должен продолжаться, но он не может достичь моего порога; я могу дать вам оружие, но своих людей убивать не позволю.

Многие на Западе и даже в самом Киеве считают, что условия вступления Украины в НАТО чуть ли не оскорбительны. Во-первых, альянс установил конкретные требования для присоединения полностью в одностороннем порядке — глава украинского МИД пожаловался, что правительство страны было не осведомлено о происходящем и что НАТО даже не обговорила с ним вопрос заранее. Это означает, что Киев не имеет права участвовать в обсуждении такого "большого события", как членство государства в блоке. Во-вторых, объявляя, что Украина не соответствует критериям вступления в Североатлантический альянс, лидеры НАТО отметили, что в вопросах управления и контроля, непосредственно связанных с ВСУ, она тоже не "дотягивает до стандартов". Киевские власти и многие западные аналитики считают это нелепым парадоксом: с одной стороны, организация продолжает вооружать и обучать украинскую армию, побуждая ее "храбро сражаться", а с другой — пренебрежительно говорит о том, что государство "не дотягивает" до членства в альянсе. Но на самом деле это не парадокс или противоречие, а фундаментальное недоверие и нежелание оказаться втянутой в конфликт.

Чтобы успокоить союзницу, альянс пообещал создать новый Совет НАТО — Украина для проведения институционализированных обменов на политическом и военном уровнях. Государства-члены также решили нарастить военную помощь Киеву, в том числе предоставить ему еще больше смертоносного оружия, чтобы ВСУ "отыгрались" и заняли более выгодное для альянса положение. Цель Соединенных Штатов еще более ясна: они хотят использовать Украину, чтобы истощить или даже разрушить Россию. В то же время Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы ограничить размах боевых действий территорией лишь одной страны, и отказывается принимать союзницу в свои ряды, чтобы не платить кровавую цену за конфликт. Когда Зеленский заявил о своем разочаровании и обиде на НАТО, страны-члены испугались, что могут сгореть в ими же и зажженном огне (обр. навлечь на себя неприятности, — Прим. ИноСМИ), и разозлились. Великобритания, Германия и другие державы выразили недовольство "гневом" Зеленского, считая, что Украина должна поблагодарить их за трату огромных средств на ее поддержку.

Очевидно, что "решительная поддержка" Киева со стороны НАТО основана на тонком стратегическом расчете. И неважно, в чем он состоит: в скорейшем прекращении конфликта и установлении мира на Украине или в максимальном истощении России для извлечения собственной геополитической выгоды, — альянс прекрасно осознает свои цели. Международное сообщество тоже видит их в малейших деталях.

Автор: Цзян Фэн (姜锋) — научный сотрудник Шанхайского университета иностранных языков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Литва
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
03.06.2022
Антироссийский фронт на Западе трещит по швам
25.05.2022
Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу
26.01.2021
«Славянский треугольник» и военная безопасность Беларуси
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
12.02.2019
Россия на пороге: США призвали Германию потратиться на НАТО
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы