НАТО оскорбила Украину. У нее были на то причины

С одной стороны, НАТО поощряет Украину сражаться с Россией, с другой — почти оскорбляет ее, отказывая в членстве. Этот парадокс легко объясним, пишет "Хуаньцю шибао". Альянс не доверяет Киеву и регулирует степень его поддержки так, чтобы извлечь выгоду, но не платить кровавую цену за конфликт, уверен автор.

Несмотря на утверждение, что "будущее Украины в НАТО", Североатлантический альянс и его фактический лидер Соединенные Штаты отказались установить конкретные сроки вступления этой страны. Они не только не предоставили Киеву официальное приглашение присоединиться к договору, но и выдвинули, с точки зрения Украины, очень строгие внутриполитические условия для членства. Изначально Владимир Зеленский рассчитывал, что саммит НАТО в Вильнюсе поможет ему продвинуться на пути ко вступлению в блок. Перед прилетом в Литву он заявил, что его участие во встрече будет бессмысленным, если Украина не получит приглашение, и тон его был одновременно предупреждающим и просящим. Почему украинский президент сделал такие высказывания? По мнению Киева, раз уж крупные державы Старого континента и США заявляют, что его страна "сражается за Европу" и во имя "защиты западной демократии и безопасности", то ее присоединение к НАТО, крупнейшему военному союзу Запада, должно быть само собой разумеющимся. Но Украина также четко понимает, что оказываемая ей помощь союзников носит условный характер и продолжается лишь до тех пор, пока принципиально соответствует собственным интересам США и ЕС.

Опасения подтвердились: на встрече НАТО в Вильнюсе Зеленскому так и не удалось добиться желаемых результатов. Заявления о "будущем Украины в альянсе" в очередной раз оказались пустыми словами, которые Киев слышит с Бухарестского саммита в 2008 году.

Украина была этим разочарована и возмущена. Даже некоторые на Западе оказались в недоумении: лидеры США и Европы неоднократно подчеркивали, что сделают все возможное, чтобы помочь союзнице победить, так почему же это "все возможное" не распространяется на членство страны в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности?

Судя по информации, обнародованной западными СМИ, в основном причиной тому служит несогласие со стороны США и Германии. Эти два государства считают, что Украине "не хватает квалификации". Во-первых, конфликт между Киевом и Москвой продолжается. Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу вынудит тот автоматически вступить в вооруженные действия с Россией на основании договора о коллективной обороне, — а это как раз то, чего блок пытается всячески избежать. Во-вторых, у Украины есть множество проблем, которые не соотносятся с западной демократической системой, а именно коррупция и ущемление прав национальных меньшинств. Я же полагаю, что основной причиной являются опасения НАТО, что вступление Украины распространит пламя конфликта на всю Европу, поскольку этот шаг непременно еще больше разозлит Москву и спровоцирует дальнейшую эскалацию военного кризиса. Это подвергнет альянс риску понести высокий ущерб. Принцип, которому следует организация, весьма прост: конфликт должен продолжаться, но он не может достичь моего порога; я могу дать вам оружие, но своих людей убивать не позволю.

Многие на Западе и даже в самом Киеве считают, что условия вступления Украины в НАТО чуть ли не оскорбительны. Во-первых, альянс установил конкретные требования для присоединения полностью в одностороннем порядке — глава украинского МИД пожаловался, что правительство страны было не осведомлено о происходящем и что НАТО даже не обговорила с ним вопрос заранее. Это означает, что Киев не имеет права участвовать в обсуждении такого "большого события", как членство государства в блоке. Во-вторых, объявляя, что Украина не соответствует критериям вступления в Североатлантический альянс, лидеры НАТО отметили, что в вопросах управления и контроля, непосредственно связанных с ВСУ, она тоже не "дотягивает до стандартов". Киевские власти и многие западные аналитики считают это нелепым парадоксом: с одной стороны, организация продолжает вооружать и обучать украинскую армию, побуждая ее "храбро сражаться", а с другой — пренебрежительно говорит о том, что государство "не дотягивает" до членства в альянсе. Но на самом деле это не парадокс или противоречие, а фундаментальное недоверие и нежелание оказаться втянутой в конфликт.

Чтобы успокоить союзницу, альянс пообещал создать новый Совет НАТО — Украина для проведения институционализированных обменов на политическом и военном уровнях. Государства-члены также решили нарастить военную помощь Киеву, в том числе предоставить ему еще больше смертоносного оружия, чтобы ВСУ "отыгрались" и заняли более выгодное для альянса положение. Цель Соединенных Штатов еще более ясна: они хотят использовать Украину, чтобы истощить или даже разрушить Россию. В то же время Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы ограничить размах боевых действий территорией лишь одной страны, и отказывается принимать союзницу в свои ряды, чтобы не платить кровавую цену за конфликт. Когда Зеленский заявил о своем разочаровании и обиде на НАТО, страны-члены испугались, что могут сгореть в ими же и зажженном огне (обр. навлечь на себя неприятности, — Прим. ИноСМИ), и разозлились. Великобритания, Германия и другие державы выразили недовольство "гневом" Зеленского, считая, что Украина должна поблагодарить их за трату огромных средств на ее поддержку.

Очевидно, что "решительная поддержка" Киева со стороны НАТО основана на тонком стратегическом расчете. И неважно, в чем он состоит: в скорейшем прекращении конфликта и установлении мира на Украине или в максимальном истощении России для извлечения собственной геополитической выгоды, — альянс прекрасно осознает свои цели. Международное сообщество тоже видит их в малейших деталях.

Автор: Цзян Фэн (姜锋) — научный сотрудник Шанхайского университета иностранных языков