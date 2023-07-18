Более 60 иностранных военных делегаций примут участие в форуме "Армия-2023"

У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022".

Мероприятия форума пройдут с 14 по 20 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 60 государств подтвердили участие своих официальных военных делегаций в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом в понедельник сообщается на сайте Минобороны России.

Мероприятия форума пройдут с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, указано в сообщении.

"Структура форума будет включать статическую экспозицию, научно-деловую программу, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. В этом году на форум приглашены официальные военные делегации 108 иностранных государств. На сегодняшний день участие в форуме подтвердили делегации 63 государств, шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции", - отметили в ведомстве.

В Минобороны России отмечают, что форум пройдет в одно время с XI Московской конференцией по международной безопасности. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Открыта аккредитация представителей российских и зарубежных СМИ на мероприятие.