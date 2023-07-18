Войти
ТАСС

Более 60 иностранных военных делегаций примут участие в форуме "Армия-2023"

745
0
0
У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Мероприятия форума пройдут с 14 по 20 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 60 государств подтвердили участие своих официальных военных делегаций в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом в понедельник сообщается на сайте Минобороны России.

Мероприятия форума пройдут с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, указано в сообщении.

"Структура форума будет включать статическую экспозицию, научно-деловую программу, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. В этом году на форум приглашены официальные военные делегации 108 иностранных государств. На сегодняшний день участие в форуме подтвердили делегации 63 государств, шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции", - отметили в ведомстве.

В Минобороны России отмечают, что форум пройдет в одно время с XI Московской конференцией по международной безопасности. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Открыта аккредитация представителей российских и зарубежных СМИ на мероприятие. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.12.2015
Минобороны РФ разместило на официальном сайте интерактивный отчет об итогах деятельности военного ведомства в 2015 году
13.06.2013
Отчет "Роствертола" за 2012 год
21.01.2013
Дружба вместе и врозь
30.08.2012
Минобороны не хочет брать новый Ил-476
23.03.2012
Компания "Сухой" передала на государственные совместные испытания четвертый серийный Су-35С
01.04.2011
В ЦНТУ "Динамика" создан комплексный тренажер экипажа вертолета Ка-52
10.06.2009
Новая техника поступает в ВДВ недостаточно быстро - замкомандующего войск Борисов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы