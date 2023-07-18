Hensoldt поставит РЛС TRML-4D для ЗРК IRIS-T SLM ВС Германии

ЦАМТО, 17 июля. Немецкая компания Hensoldt поставит Вооруженным силам Германии шесть дополнительных многофункциональных РЛС TRML-4D для применения в составе ЗРК IRIS-T SLM, которые компания Diehl Defence должна поставить ВС Германии.

Как заявлено, первая система в рамках заказа, стоимость которого исчисляется трехзначным числом в миллионах евро, должна быть поставлена Бундесверу в следующем году.

Как заявил генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер, заказ позволит закрыть пробел в боевых возможностях Бундесвера и одновременно знаменует собой начало реализации европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI – European Sky Shield Initiative).

Совместно предлагаемое компаниями Diehl Defence, Airbus и Hensoldt решение полностью совместимо с интегрированной архитектурой противовоздушной обороны НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, 22 июня Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) заключило с Diehl Defence контракт на поставку шести наземных ЗРК средней дальности IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled , Surface Launched Medium Range).

Ранее Бундестаг одобрил выделение на закупку 950 млн. евро. Как планируется, Diehl Defense в качестве генерального подрядчика со своими партнерами Hensoldt и Airbus поставит первый ЗРК ВВС Германии в 2024 году.

Разработанная в 2018 году TRML-4D представляет собой мобильную многофункциональную РЛС средней дальности C-диапазона (4-8 ГГц), позволяющую обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в т.ч., малоразмерные, скоростные, низколетящие и/или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, а также вертолеты в режиме висения.

В РЛС TRML-4D используется активная фазированная антенная решетка с электронным сканированием на основе приемо-передающих модулей из нитрида галлия (GaN). Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.