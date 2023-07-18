Словения планирует приобрести ЗРК IRIS-T

ЦАМТО, 17 июля. Министр обороны Словении Марьян Шарец объявил, что правительство страны ведет переговоры о закупке в ближайшей перспективе зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T.

Как сообщает Defense News со ссылкой на М.Шареца, в настоящее время собственная эффективная система противовоздушной обороны у Словении отсутствует. Закупка ЗРК должна существенно повысить возможности защиты от воздушных угроз по сравнению с применением авиации НАТО.

Министерство не раскрыло оценочную стоимость приобретения, однако словенская газета Delo сообщила, что Любляна намерена потратить около 200 млн. евро (223 млн. долл.) на покупку у компании Diehl Defence ЗРК IRIS-T в варианте SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

В случае реализации закупки, Словения присоединится к группе восточноевропейских стран, которые также стремятся приобрести IRIS-T для своих Вооруженных сил. В мае 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур и Латвии Инара Мурниеце объявили о намерении приступить к переговорам с Diehl Defense о приобретении ЗРК IRIS-T SLM в рамках совместной закупки средств ПВО средней дальности.

Власти Германии уже поставили ЗРК IRIS-T ВС Украины и заключили контракт на поставку шести систем для своих ВС.

В правительстве М.Шарец представляет партию премьер-министра Роберта Голоба "Движение за свободу", которая вошла в коалицию с двумя более мелкими партнерами, социал-демократами и левыми. Планируемая покупка IRIS-T уже создала напряженность в правительстве, поскольку представители социал-демократов и левых раскритиковали ее, утверждая, что Словении не требуются ЗРК для укрепления безопасности.

Тем временем Министерство обороны Словении стремится, чтобы закупка воспринималась как вклад страны в формирующуюся сеть противовоздушной обороны НАТО.

Словения вместе с 19 другими странами является участником возглавляемого Германией проекта укрепления европейской системы противовоздушной / противоракетной обороны НАТО в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI). Министр обороны Словении Марьян Шарец был уполномочен правительством подписать меморандум о взаимопонимании о совместных закупках наземных систем ПВО в рамках ESSI.