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Военное обозрение

Пресс-секретарь президента России: Действие зерновой сделки прекращается

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Напомним, что срок действия этого соглашения, которое многократно продлевалось, истекает сегодня. А накануне из порта Одессы вышло последнее в рамках этой сделки судно – «Самсун» под турецким флагом. Причём это судно везёт груз не в беднейшие страны мира, а в ЕС.

Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки сегодня прекращается. По словам главы пресс-службы Кремля, Россия сразу же вернётся к зерновой сделке, как только касающиеся самой России договорённости будут выполнены.

Напомним, что сделка предусматривает не только наличие трёх открытых украинских портов на Чёрном море для вывоза сельхозпродукции в беднейшие страны мира («для обеспечения продовольственной безопасности»), но и снятие санкций с «Россельхозбанка», возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса», открытие иностранных портов для судов с российскими удобрениями.

Песков отметил, что взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку не повлиял.

Дмитрий Песков:

К сожалению, часть, касающаяся России, этих договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее (сделки) действие прекращается

Ранее на Украине однозначно заявляли, что интересы России в этой сделке их не интересуют.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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