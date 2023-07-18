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ЦАМТО

Naval Group обновила предложение по поставке подводных лодок ВМС Филиппин

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подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии
подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 17 июля. Французская компания Naval Group подкрепила свою заявку на поставку ВМС Филиппин новых подводных лодок "Скорпен" проектом по обустройству военно-морской базы для них в бухте Субик (на востоке острова Лусон).

Как сообщает Infodefensa.com, на данный момент стоимость филиппинской программы закупки подводных лодок оценивается в сумму от 70 до 100 млрд. песо (1,150-1,650 млрд. евро).

Директор корпоративных продаж Naval Group на Филиппинах Лоик Борепер заявил, что в случае выбора французского предложения компания обязуется обеспечить внедрение на Филиппинах "национальной системы поддержки подводного флота, гарантирующего полную автономию страны на протяжении всего срока технического обслуживания и жизненного цикла имеющихся субмарин".

Проект, по данным филиппинского информационного агентства PNA, включает в себя доки, оборудованные для размещения более двух подводных лодок, а также надводных кораблей; инфраструктуру обслуживания; склады материально-технического снабжения и учебный центр для подводных сил. Кроме того, в случае победы Naval Group обязуется организовать цепочку поставщиков с задействованием потенциала местной промышленности.

В подтверждение данных намерений, 12 июля Naval Group открыла свой офис в Макати. Одновременно компания представила ВМС Филиппин техническое и финансовое предложение по оказанию помощи военно-морскому флоту в создании подводных сил. В ходе брифинга 13 июля Л.Борепер заявил, что компания предлагает филиппинскому правительству 100-процентный кредит на проект с 20-летним периодом выплаты, который поддерживается Министерством финансов Франции.

Напомним, что в ноябре 2020 года французская Naval Group объявила об открытии представительства в Маниле. Тогда компания заявила, что это "первый шаг к долгосрочному сотрудничеству и партнерству в развитии военно-морского потенциала страны", добавив, что ее предложение открывает возможности для удовлетворения всего спектра потребностей Филиппин на море – от развития военно-морских сил до создания современных подводных сил.

Ранее сообщалось, что в список заинтересованных в участии в торгах по программе приобретения ВМС Филиппин двух подводных лодок, кроме Франции, также входят Республика Корея, Россия и Германия. Приобретение подводных лодок планируется осуществить на третьем этапе ("Горизонт три") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (2023-2028 гг.).

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Кредитование
Страны
Германия
Россия
Филиппины
Франция
Южная Корея
Проекты
2020-й год
Военные учения
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