Naval Group обновила предложение по поставке подводных лодок ВМС Филиппин

ЦАМТО, 17 июля. Французская компания Naval Group подкрепила свою заявку на поставку ВМС Филиппин новых подводных лодок "Скорпен" проектом по обустройству военно-морской базы для них в бухте Субик (на востоке острова Лусон).

Как сообщает Infodefensa.com, на данный момент стоимость филиппинской программы закупки подводных лодок оценивается в сумму от 70 до 100 млрд. песо (1,150-1,650 млрд. евро).

Директор корпоративных продаж Naval Group на Филиппинах Лоик Борепер заявил, что в случае выбора французского предложения компания обязуется обеспечить внедрение на Филиппинах "национальной системы поддержки подводного флота, гарантирующего полную автономию страны на протяжении всего срока технического обслуживания и жизненного цикла имеющихся субмарин".

Проект, по данным филиппинского информационного агентства PNA, включает в себя доки, оборудованные для размещения более двух подводных лодок, а также надводных кораблей; инфраструктуру обслуживания; склады материально-технического снабжения и учебный центр для подводных сил. Кроме того, в случае победы Naval Group обязуется организовать цепочку поставщиков с задействованием потенциала местной промышленности.

В подтверждение данных намерений, 12 июля Naval Group открыла свой офис в Макати. Одновременно компания представила ВМС Филиппин техническое и финансовое предложение по оказанию помощи военно-морскому флоту в создании подводных сил. В ходе брифинга 13 июля Л.Борепер заявил, что компания предлагает филиппинскому правительству 100-процентный кредит на проект с 20-летним периодом выплаты, который поддерживается Министерством финансов Франции.

Напомним, что в ноябре 2020 года французская Naval Group объявила об открытии представительства в Маниле. Тогда компания заявила, что это "первый шаг к долгосрочному сотрудничеству и партнерству в развитии военно-морского потенциала страны", добавив, что ее предложение открывает возможности для удовлетворения всего спектра потребностей Филиппин на море – от развития военно-морских сил до создания современных подводных сил.

Ранее сообщалось, что в список заинтересованных в участии в торгах по программе приобретения ВМС Филиппин двух подводных лодок, кроме Франции, также входят Республика Корея, Россия и Германия. Приобретение подводных лодок планируется осуществить на третьем этапе ("Горизонт три") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (2023-2028 гг.).