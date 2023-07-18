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Известия.ru

Военный эксперт назвал особенности атаковавших Крымский мост надводных беспилотников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Военный эксперт Кнутов: атаковавшие Крымский мост надводные беспилотники трудно заметить

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 17 июля рассказал «Известиям» о технических характеристиках беспилотных надводных аппаратов, с помощью которых Украина произвела атаку на Крымский мост.


«Это достаточно серьезный беспилотник, изготавливается на основе катеров. Первые беспилотники просто напоминали катер, который следовал к цели по определенному маршруту, который закладывался в память компьютера этого беспилотника и координировался по GPS. А непосредственно последнее поколение — они притоплены, то есть идут наполовину под водой, чтобы их было трудно заметить. За счет того, что это катер, можно разместить большое количество взрывчатки. Таким образом, он может подойти под определенное место, и происходит взрыв», — сказал эксперт.

В данном случае расчет делался на то, что беспилотники повредят дорожное полотно, потому что опора моста достаточно прочная, выдержит даже удар корабля, подчеркнул Кнутов.

17 июля в 3:05 была совершена террористическая атака на Крымский мост посредством двух украинских беспилотных надводных аппаратов. Погибли двое взрослых, также пострадала девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов указал на отсутствие повреждений железнодорожного полотна. Он добавил, что полуостров не изолирован, поскольку связан с материковой частью России сухопутным коридором на севере.

На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда можно добраться электропоездами в Темрюк и пересесть снова на автобусы до пункта назначения.

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