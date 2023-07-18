Германия хочет заработать на сервис-центре для украинских танков

Берлин хочет получить денежную выгоду от организации сервисного центра для обслуживания танков Leopard, переданных Киеву, заявил Марчин Пшидач, руководитель Бюро международной политики канцелярии польского президента в интервью радио RMF FM.

"Еще нет никаких решений, если речь идет о сервисном центре Leopard. Здесь идут различного рода переговоры. Подождем финальных решений", — сообщил Пшидач.

Ранее Томаш Шатковский, постпред Варшавы в НАТО, сказал, что Германия и Польша в скором времени хотят заключить контракт по организации центра ремонта немецких танков Leopard, которые используются в боях на Украине. Позднее газета Handelsblatt написала, что Германия хочет отказаться от участия в создании на территории Польши сервисного центра Leopard из-за завышенных ожиданий Варшавы по поводу оплаты обслуживания техники.