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ТАСС

Эксперт считает, что Запад развязал конфликт между Россией и Украиной

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На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи.
Источник изображения: belvpo.com

По словам профессора Университета Дикина Скотта Бёрчилла, полную цену конфликта заплатят жители Украины и военнослужащие ее армии

СИДНЕЙ, 17 июля. /ТАСС/. Опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, но полную цену конфликта на Украине заплатят жители этой страны и военнослужащие украинской армии, а не Запад. С таким мнением в понедельник выступил австралийский эксперт в области международных отношений, профессор Университета Дикина Скотт Бёрчилл.

"Опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, пытающегося сломить российскую армию, однако единственными, кто заплатит за этот конфликт полную цену, станут украинские граждане и военнослужащие, а не Запад. Ошибкой [президента Украины Владимира] Зеленского стало то, что он поверил собственной рекламе западного мира, который заботится об украинском народе, что, конечно, совсем не так", - указал Бёрчилл в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению эксперта, быстрого пути к членству в НАТО для Украины, очевидно, не будет, и "саммит альянса в Вильнюсе, ставший унизительным разочарованием для Киева и лично для Зеленского, это убедительно доказал". "Западные покровители Украины уже понимают, что хваленое контрнаступление имеет мало шансов на продвижение, и радость, царившая в стане военных сторонников Киева во время мятежа [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, испарилась. Их пессимизм отражается в растущем нежелании поставлять высокотехнологичное оборудование, которое склонило бы чашу военных весов", - убежден Бёрчилл.

Австралийский аналитик убежден, что поставки новых вооружений Киеву, в том числе кассетных боеприпасов, не помогут изменить ситуацию на поле боя и способны "лишь отсрочить неизбежный политический компромисс, который наступит скорее раньше, чем позже". 

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Страны
Австpалия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
ЧВК
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