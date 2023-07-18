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Военное обозрение

Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

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Источник изображения: topwar.ru

Средства противодействия будут практически бессильны перед новым поколением БПЛА «Ланцет», разработанных российской компанией ZALA. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил её главный конструктор Александр Захаров.

Вот что он высказал по этому поводу:

Основными преимуществами данного барражирующего боеприпаса являются простота его применения наряду с практически полной независимостью от каких-либо средств противодействия. Сражаться с ним для вражеских БЛА станет задачей не из лёгких

В ходе программы коснулся специалист и принципа работы самого дрона. По его словам, «Ланцеты» будут приводиться в действие по команде оператора, который определит район действия. Выбор же цели остаётся полностью за дроном-камикадзе.

Как уточнил Захаров, если этот БПЛА в качестве своей цели в том или ином районе выбирает только «броню», например, или ствольную артиллерию, то ни люди, ни пикапы, ни другие объекты при этом не подвергнутся опасности.

Этот дрон запрограммирован так, что знает о том, что средства ПВО и радары являются более дорогостоящими устройствами, так что если в его поле зрения попадёт одновременно танк и РЛС, то предпочтение он отдаст в пользу РЛС. Всё это уже было применено на практике

– отметил российский конструктор.

Более того, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) окажутся неэффективными против этого барражирующего боеприпаса, а причиной всему – его вычислительный контур, находящийся прямо на борту. То же можно сказать и о его бесполезности в том случае, когда он окажется в руках противника, который не сможет ничего предпринять с этой беспилотной авиационной системой (БАС) ввиду её «количества степеней предохранения».

Стоит отметить, что в настоящее время разработчиков этих БАС рассматривает возможность налаживания их производства и за пределами России.

Для справки: Данный БЛА применятся не только для ударных, но и для разведывательных задач. Может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Обычными целями для таких беспилотников, как правило, являются гаубицы, различные радиолокационные системы (РЛС), пусковые установки ЗРК, боевые машины реактивных систем залпового огня РСЗО, командно-наблюдательные пункты, равно как и скопления живой силы.

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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