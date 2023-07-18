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ЦАМТО

Посол Эритреи выразил заинтересованность в российской военной продукции

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Флаг страны Эритрея.

ЦАМТО, 17 июля. Эритрея заинтересована в военной продукции России, стороны активно работают над развитием этого вектора взаимодействия, заявил в интервью "РИА Новости" посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай.

"На данный момент Эритрея заинтересована в изучении вопросов приоритетности продукции для поставок. Обе страны активно работают над развитием данного вектора взаимодействия", – сказал П.Цеггай.

Он добавил, что вопрос военного сотрудничества находится на повестке дня стран и обсуждался в ходе встречи лидеров в мае.

По словам посла, позиция Эритреи относительно присутствия иностранных военных баз на территории страны после визита президента республики Исайяса Афеворки в Москву остается неизменной – страна не заинтересована в размещении таких объектов. При этом он добавил, что "время покажет, как будут развиваться отношения между нашими странами в этом направлении".

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Страны
Россия
Эритрея
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