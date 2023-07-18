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Новый вариант барражирующего боеприпаса "Ланцет"

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В показанном 16 июля 2023 года телеканалом "Россия 1" репортаже Александра Рогаткина о производстве компании "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы" (в составе АО "Концерн "Калашников") был впервые продемонстрирован новый вариант барражирующего боеприпаса серии "Ланцет" (обозначенный как "Изделие 53"), с раскладным крылом и размещением в транспортно-пусковом контейнере.

Новый вариант российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" ("Изделие 53") разработки и производства "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы", с раскладным крылом и размещением в транспортно-пусковом контейнере (с) Кадр из репортажа телеканала "Россия-1"

Производство барражирующих боеприпасов серии "Ланцет" организовано ZALA AERO в здании бывшего торгового центра в Ижевске. Заявлено, что за год производство этих аппаратов выросло более чем в три раза.

Напомним, что впервые барражирующий боеприпас серии "Ланцет" был представлен ZALA AERO в июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Серийное производство ведется с 2020 года, впервые боеприпас был публично "засвечен" в боевых действиях в Сирии в начале 2021 года. Активно применяется в специальной военной операции на Украине с 2022 года.

Сообщалось, что с 2022 года велся выпуск двух вариантов боеприпаса. Базовая версия аппарата (предположительно, "Ланцет-3") массой 12 кг с боевой частью весом 3 кг и двумя X-образными крыльями называется "Изделие 52" (Х-52, - здесь "Икс"), а модернизированный более тяжелый аппарат с боевой частью весом 5 кг и одним X-образным крылом получил название "Изделие 51" (Х-53). Также известно о существовании малой версии боеприпаса "Ланцет-1" с весом боевой части 1 кг.

Аппарат постоянно совершенствуется, включая установку разных типов боевых частей. Сообщается о появлении варианта с боевой частью с ударным ядром. Запуск нынешних версий осуществляется поодиночно с легкой катапульты.

Новый вариант "Изделие 53" оснащен раскладным крылом и размещается в транспортно-пусковом контейнере, откуда и производится его запуск. Контейнеры могут быть как носимые, так и объединяться в возимые блоки. Заявлена возможность "роевого" применения новой версии.

Видео фрагмента передачи телеканала "Россия 1" :

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Беспилотные системы
Проекты
2020-й год
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