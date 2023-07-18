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ЦАМТО

Глава "Ак Барса" Мистахов: строительство двух первых российских вертолетоносцев идет по графику

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УДК проекта 23900 типа «Иван Рогов». Эскиз
УДК проекта 23900 типа «Иван Рогов». Эскиз.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 17 июля. Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Первые два российских универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 водоизмещением порядка 40 тыс. тонн заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" (входит в "Ак Барс"). Согласно ранее озвученным планам, первый УДК "Иван Рогов" должен быть сдан заказчику в 2028 году, напоминает агентство.

"Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам", – сообщил Р.Мистахов.

УДК проекта 23900 начали строить после отказа Парижа поставить Москве вертолетоносцы типа "Мистраль". На российских УДК смогут базироваться порядка 16 различных вертолетов и беспилотники. На борту УДК может быть размещен усиленный батальон морской пехоты с техникой. В корме располагается док-камера для десантных катеров. Также сообщалось, что российские УДК смогут действовать в Арктической зоне и будут способны трансформироваться в госпитальные суда, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мистраль (Mistral)
Проекты
2020-й год
Арктика
БПЛА
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