Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

"Зверобой" ранней версии. Фото с сайта Lobaev Arms Источник изображения: topwar.ru

Новая снайперская винтовка выходит на этап серийного производства, речь идет о самозарядной винтовке "Зверобой", разработанной Lobaev Arms. Как заявил глава компании Владислав Лобаев, оружие будет выпускаться в двух калибрах: 375 (9,5Х72 мм) и 408 Cheytac (10,3Х77 мм).

"Зверобой" был разработан компанией ранее, серийное производство планировалось на более позднее время, но решение поменяли, по-видимому, по просьбе снайперов, участвующих в спецоперации. Винтовка позволяет поражать цели на дальности свыше двух километров. Также на сдвиг сроков производства оружия повлиял запуск в производство отечественного патрона калибра Cheytac, разработанного Lobaev Arms и выпускаемого серийно из российских комплектующих.

Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. (...) Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела

- приводит РИА Новости слова Лобаева.

Название новой снайперской винтовки "Зверобой" было выбрано путем народного голосования в соцсетях. Этот вариант набрал большее количество голосов.

Ранее сообщалось, что компания Lobaev Arms не только разрабатывает и выпускает снайперское оружие, но и ведет планомерную работу по импортозамещению иностранных боеприпасов, создавая свою линейку патронов.