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ЦАМТО

Компания Boeing передала ВС Новой Зеландии последний самолет БПА P-8A "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: Royal New Zealand Air Force

ЦАМТО, 17 июля. Компания Boeing 13 июля на своей странице в Twitter сообщила о передаче командованию ВС Новой Зеландии четвертого и последнего из четырех заказанных самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Все поставленные самолеты вошли в боевой состав 5-й авиаэскадрильи ВВС Новой Зеландии. Они заменят устаревшие самолеты БПА P-3K2 "Орион".

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг в апреле 2017 года. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 1,46 млрд. долл.

В июле 2018 года правительство Новой Зеландии официально объявило о принятом решении приобрести в США 4 P-8A "Посейдон" для замены 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются с 1966 года.

Заказанные P-8A предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны страны, ведения разведки и обеспечения безопасности на море, защиты ресурсов, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия в Новой Зеландии, на Тихом океане и других регионах, включая Антарктиду.

Самолеты будут применяться как в интересах Министерства обороны, так и других государственных структур, включая Министерство добывающей промышленности, таможню, полицию и Департамент охраны природных ресурсов Новой Зеландии.

Общая стоимость новых P-8A, системы обучения, создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Проект, в частности, включает поставку двух летных тренажеров, строительство двух ангаров, центра управления, складских помещений, помещений для обучения и технического обслуживания.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с компанией Boeing контракт стоимостью 428,896 млн. долл. на поставку оборудования с длительными циклами изготовления для производства 16 самолетов в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая четыре P-8A для ВВС Новой Зеландии.

Летные испытания первого новозеландского самолета (с.н. 67017) начались в августе 2022 года. Он прибыл на авиабазу "Охакеа" 12 декабря 2022 года. Второй P-8A (с.н. 67018) совершил посадку в Новой Зеландии 20 марта 2023 года, третий (с.н. 67019) – 25 мая 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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