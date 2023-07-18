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ТАСС

"Высокоточные комплексы" в несколько раз увеличили выпуск комплектующих для "Искандеров"

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Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М"
Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

В холдинге отметили, что рост произошел по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), который, в частности, выпускает системы управления для ОТРК "Искандер", в несколько раз в 2023 году увеличил производство комплектующих для оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Об этом сообщили в холдинге.

"Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики в несколько раз увеличил производство изделий по оперативно-тактическим и тактическим ракетным комплексам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".

ЦНИИАГ - предприятие оборонной промышленности, которое специализируется на создании высокоточных систем управления, в том числе для ракетного комплекса "Искандер". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
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